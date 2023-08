Europeo volley femminile, 5 su 5 per l’Italia: ora gli ottavi contro la Spagna

Quinta partita, quinta vittoria per l’Italia all’Europeo di volley femminile. La nazionale chiude con una storica cinquina la fase di qualificazione dell’Europeo femminile e vola agli ottavi di finale senza aver perso un solo set. Demolita anche la Croazia (3-0), nel palasport di Torino bollente e ancora una volta sold out. Quinto “tutto esaurito” dopo Verona e Monza. La pallavolo azzurra conquista sempre più tifosi e telespettatori. E serate show di grande seduzione.

In campo l’Italia 2

Il CT Mazzanti, con l’acquisizione aritmetica agli ottavi già in tasca, ne ha approfittato per dare più spazio alle “riserve” (pur con le dovute cautele) e far riposare del tutto due pilastri della Nazionale: le schiacciatrici Antropova e Pietrini. Ha pure tenuto in panchina Beatrice Parrocchiale, 27 anni, libero della Pro Victoria Monza, una veterana affidabile. Ha fatto ruotare tutte le altre, con minutaggi diversi. E così la diagonale Bosio-Nwakalor ha potuto affinare l’affiatamento concedendo al binomio di ferro (Orro-Egonu) scampoli di partita. Ne è uscita una gara in chiaro-scuro, con troppi errori (22) ma anche lampi pirotecnici. Inequivocabili i parziali: 25-23, 25-19, 25-17. Danesi e Syllla hanno giocato pochi minuti. Molto bene Omoruy (15 punti). La Degradi, dopo un primo set insufficiente, si è riscattata negli altri due totalizzando 14 punti.

Soddisfatto il CT Mazzanti

Ha detto l’allenatore subito dopo il fischio di chiusura dell’arbitra spagnola Rodriguez: ”Credo che stasera abbiamo accumulato buone sensazioni. Adesso arriva la prima partita da dentro o fuori. Siamo consapevoli che dobbiamo mettere più continuità in quello che stiamo facendo. L’idea di avere un’anima viene da quello che abbiamo costruito in questi mesi. Un’anima grande che comprende 14 anime e la certezza di avere una squadra con tante carte e tante risorse che è la cosa più importante”. Mazzanti sa di dover lavorare e correggere taluni fondamentali. In primis la ricezione.

Il tabellino e la classifica del girone B

Degradi 14, Squarcini 7, Nwakalor 5, Omoruyi 15, Lubian 6, Bosio; Fersino (L), Egonu (6), Orro (2), Sylla, Danesi. Non sono entrate: Antropova, Parrocchiale, Pietrini. La migliore delle Croate è stata Andrea Mihaljevic,20 anni, mancina terribile, 13 punti. Il match è durato 78 minuti.

La classifica: Italia 15, Bulgaria 11, Romania 7, Svizzera 6, Bosnia 5, Croazia 1.

Europeo volley femminile, la Spagna agli ottavi

Il tour dell’Italia all’Europeo di volley femminile prosegue nella capitale Toscana dove la prevendita viaggia già a mille. Negli ottavi le azzurre affronteranno la Spagna, quarta classificata nel girone D che si è tenuto in Estonia.