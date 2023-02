Football americano: Tom Brady, 45 anni, californiano, il più forte di tutti tempi, il più vincente e ricco giocatore Nfl, si ritira. Lascia per sempre. L’icona della National League, la leggenda dello sport americano, ha affidato ad un video il suo addio alle scene e lo ha postato sui canali social. Il filmato è immediatamente schizzzato intesta ai trend di giornata rimbalzando anche in Cina. Tom Brady è stato il football così come Michael Jordan è stato il basket, Mohammed Ali’ la boxe, Roger Federer il tennis, Ayrton Senna l’automobilismo, Pelé il calcio. Semplicemente il migliore. Di più: Tom Brady è stato ed è “the Goat”come lo chiamano negli States. Goat da intendersi non come vocabolo (“capra”) ma come acronimo ovvero “The Greatest Of All Time”, il più grande di tutti i tempi.

Simbolo dell’american boy

Alto, bello, biondo, occhi azzurri, un fisico spaziale (1,93m X 102 kg),una forza mentale proverbiale, una (ex)moglie super modella brasiliana (Gisele Bundchen, stanga di 180 cm), una famiglia da fotografia. E un portafoglio da oligarca russo. Un Re Mida. Anche lui, come il mitico monarca della Frigia, ha il tocco d’oro. Da neo pensionato ha firmato un contratto decennale da telecronista con Fox Sports che trasmette in esclusiva tutto il football americano. Prenderà 375 milioni di dollari. La sua nuova fidanzata , la giovane (26 anni) modella slovacca Veronika Rajek, non ha nascosto la sua felicità. Difficile non crederle.

Numeri e longevità clamorosi

Un autentico fenomeno. Un quarterback inimitabile. Unico. Si ritira con numeri record, impensabili per un ruolo logorante e di grande responsabilità. Il quarterback è in sostanza il capo dell’attacco, colui che lancia la palla ovale al ricevitore smarcato; il regista della squadra offensiva, il direttore del gioco. Ruolo anche rischioso perché quando riceve la palla diventa il bersaglio della difesa avversaria; i suoi compagni cercano di proteggerlo. Da un suo lancio (azzeccato) dipende l’esito della gara. È in questo Brady ha fatto scuola con le sue risorse principali. Cioè carisma sui compagni di squadra, precisione e potenza di lancio. Un dato emblematico: suo il più lungo passaggio da touchdown (“toccare terra”), cioè la meta. Un lancio di 99 iarde, quasi 100 metri. In 19 stagioni in NFL ha raggiunto 9 volte il Super Bowl con i Patriots di Boston vincendone 6. Il settimo Super Bowl, ovvero la finalissima del campionato, l’ha vinta con i Buccaneers di Tampa ( Florida), sua seconda squadra.

Lunedì 13 febbraio il mitico Super Bowl

Quest’anno il Super Bowl si disputa il 13 febbraio. O meglio nella notte italiana fra il 12-13 febbraio. Di fronte i Philadelphia Eagles contro i Chiefs di Kansas City. Stadio di Glendale (Arizona). Diretta su Rai uno a partire mezz’ora dopo la mezzanotte. Imperdibile lo show che introduce il match dell’anno.