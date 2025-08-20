Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giuseppe Giannini, ex numero 10 e capitano della Roma, non ha dubbi: “Non tornerò più in giallorosso. È impossibile. Ma sono felice così, anche se per strada a volte non mi riconoscono. Mi basta essere ricordato per quello che ho dato”. Oggi Giannini compie 61 anni e racconta la sua vita da marito, padre e nonno: “Non sono più quello di un tempo, ma chi lo è? Guardo indietro e sorrido: ho mia moglie accanto, le mie figlie realizzate e i miei nipoti felici. Non chiedo altro”. Sul numero 10, simbolo della sua carriera, spiega: “Ho iniziato con l’8, poi Liedholm e Boskov hanno deciso di darmi la 10. Era naturale. Non ho mai pensato al peso di quella maglia, la sentivo mia”. Dopo Totti, aggiunge: “Forse solo Dybala potrebbe portarla, ma un giorno mi piacerebbe vederla di nuovo sulle spalle di un romano. Sarebbe un bel passaggio di consegne”. Sul suo presente: “Sono dirigente all’Albalonga, curo il settore giovanile. Mi piace lavorare con i ragazzi e scoprire nuovi talenti”.

Sul futuro: “Non so se tornerò ad allenare, ma di certo non tornerò alla Roma”. Infine un pensiero al compleanno: “Festeggerò in Sardegna, nel ristorante delle mie figlie. È una grande soddisfazione vederle realizzate. Il mio desiderio? Continuare questo percorso, stare bene con la mia famiglia. Tutto il resto viene dopo”.