Domenica sportiva ricca di eventi e risultati storici. In copertina ll tennis azzurro a Cincinnati, la Ducati dominatrice in Austria (due Rosse sul podio), l’Italvolley di nuovo piglia tutto ( anche con la Under 21), la favola dello scudetto Tamburello appannaggio di un borgo di 300 anime e la partenza del calcio con il botto: Coppa Italia col debutto di Modric nel Milan (2-0) sul Bari e la zampata vincente di Calafiori che ha steso la corazzata Manchester United davanti al Ct Gattuso. Il suo Arsenal è al comando della Premier. Ma vediamo gli Oscar.

TENNIS STORICO A CINCINNATI

Due azzurri in finale nel singolo: Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Sinner contro Carlos Alcaraz per la 14esima volta. E’ cominciata la corsa al primato di fine anno ( lunedì ore 21). Super Jasmine si gioca il trofeo con la Swiatek a mezzanotte per il titolo contro la polacca. Jasmine ha piegato in 3 set la Kudermetova. E’ la sua terza finale di un WTA 1000. In finale anche il doppio Musetti-Sonego (battuti al super tie break (4-6,6-3, 10-5). Fuori a testa alta con qualche rimpianto. Titolo sfiorato.

DUCATI SUL PODIO DEL GP AUSTRIA

Primo Marc Marquez con la Ducati ufficiale, secondo Aldeguer con la Ducati Gresini. Marc mattatore del mondiale: nona vittoria di stagione, sesta di fila. Con una velocità massima di 315,7 km/h. Da tenere sott’occhio il talentuoso Aldeguer, 20 anni. E’ molto vicino al passo di Marquez.

ITALVOLLEY UNDER 21 SUL TETTO DEL MONDO

Le azzurrine di Gagliardi come le azzurre di Velasco. Hanno conquistato la medaglia d’oro al mondiale under21 nella bolgia di Surabaya ( Indonesia ). Hanno battuto in rimonta il Giappone al quinto set.

AL CASTELLARO LO SCUDETTO DEL TAMBURELLO

Ennesima favola sportiva: il piccolo borgo mantovano di Castellaro Lagusello , 300 anime, ha battuto in finale il Solferino che ha ceduto lo scettro tricolore. La finale di Ferragosto è durata 5 ore. Vittoria al tiebreak per 10-8. I parziali della finalissima: 6-3,3-6, 10-8. Per il Castellaro e’ lo scudetto n. 8 della massima serie. Miglior uomo in campo Gabriele Weber, estroso mezzovolo. Soddisfazione enorme per il patron Danieli.

CALAFIORI CORSARO A MANCHESTER

Il terzino della nazionale e dell’Arsenal ha firmato la vittoria con un gol capolavoro nel catino di Manchester davanti al Ct Gattuso. Riccardo, 23 anni, è partito forte nel campionato inglese.