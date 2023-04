Ciclismo, Pogacar contro tutti. È il tema centrale della “Amstel Gold Race”, la classica dei Paesi Bassi, la prima gara di ciclismo del Trittico delle Ardenne, la corsa che apre la fase finale della campagna del Nord.

L’evento sportivo che fa da apripista alla Freccia Vallone (mercoledì 19) e alla Liegi (domenica 23). Scatenati i bookmakers che al fenomeno sloveno – favoritissimo – gli affibbiano una quota bassissima: 2.10. Dietro il cannibale, il vuoto. I signori delle scommesse affidano qualche chance a Tom Pidcock, alfiere della corazzata Ineos-Grenadiers, ma un suo successo è dato dieci volte la posta. Ale spalle del britannico le quote si alzano. Gli unici a rimanere sotto quota 20 sono Benoit Cosnefroy della AG2R Citroen e Sergio Huguita della Bora-Hansgrone.

LA CORSA DELLA BIRRA DI 253,6 KM

Percorso duro, con 33 asperità per un totale di 3.266 metri di dislivello. Traccciato nella provincia olandese del Limburgo, la più meridionale delle 12 province dei Paesi Bassi, ai confini con la Germania e il Brabante settentrionale. Partenza da Maastricht (capoluogo) per il 25esimo anno consecutivo ed arrivo a Valkenburg, lo stesso arrivo del Campionato del mondo 2012 che incoronò Philippe Gilbert. Le 33 salite del tracciato sono equamente distribuite nelle due fasi della gara.

STARLIST DI ALTISSIMO LIVELLO

Al via 25 squadre con i migliori interpreti; oltre a Pogacar e Pidcock ci sono corridori di indubbio spessore come Mohoric, Lutsenko, Hindley , Gaudu, Kwiatkowski, Valter Attila, Maas, Mollema. Tra i 175 corridori in gara ci sono anche 13 italiani con Trentin punta di diamante.

Attesi ad una buona prova anche Sobrero, Rota, Bagioli, Milan, Piccolo, Battistella, Gianni Moscon. La squadra italiana è completata da Aleotti, Felline, Velasco, Conca, Fedeli. La pattuglia azzurra più consistente milita nella Astana: Felline, Velasco, Battistella e Moscon.

DOVE VEDERE IL CICLISMO IN TV

Un’altra giornata di grande ciclismo. La corsa olandese sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai Sport e in streaming gratuito su Rai Play dalle ore 13.30. Le fasi finali, fino all’arrivo, andranno in onda su Rai 2 dalle 15.40. Gli abbonati potranno seguire la corsa su Eurosport dalle 14.45 al termine della corsa femminile. La Amstel sarà trasmessa in streaming a pagamento anche su Eurosport.it, Discovery+, GCN+, DAZN, Now e Sky Go.