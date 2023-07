Granfondo delle Dolomiti. Maratona show per 8.000 ciclisti di 74 Paesi e 5 continenti. Tema: l’umanità.

Domenica magica in Alto Adige. Partenza all’alba da La Villa (Badia, Bolzano), arrivo nella conca soleggiata di Corvara, 1.568 metri s.l.m., cuore dell’Alta Badia. Live integrale su Rai2 ,a partire dalle 6.15, spettacolo garantito. Gli 8 mila partecipanti sono stati selezionati tra le oltre 27.000 richieste . Al via nomi importanti del ciclismo (Nibali, Bettini,Bugno) e del calcio come Ravanelli (Juventus) , Ambrosini (Milan).

I TRE PERCORSI DELLA EDIZIONE N.36

L’organizzatore Michil Costa, patron dell’evento,ha disegnato tre percorsi. Il primo di 55 km, con quattro passi iconici. Cioè: Campolongo (1.875 m.), Pordoi (2.239), Sella (2.244) e Gardena (2.121). Il secondo percorso prosegue per un’altra quarantina di km e tre passi tra cui Arabba (1.601). In tutto 136 km.

Infine il percorso “totale “ di 138 km con tre cime di tutto rispetto: Santa Lucia (1484), Giau (2.236),Falzarego (2.117). E dopo il passo Valparola (2.200) giù in picchiata verso La Villa. Traguardo sul Mur de Giat(1.477), cioè il Muro del Gatto, pendenza media del 12,4%. Chi sceglie l’intero percorso di 138 km avrà 4.230 metri di dislivello.

UNA FESTA ITALIANA

Una festa dello sport con migliaia di cicloamatori in uno scenario unico, naturale, patrimonio dell’Unesco. E salite che hanno fatto la storia del ciclismo con una organizzazione che è diventata – col tempo ed una passione cristallina – semplicemente impeccabile. Le premiazioni sono fissate per le ore 15 di domenica 2 luglio al pala ghiaccio di Corvara.