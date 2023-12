I protagonisti della domenica sportiva italiana. Donne e uomini da copertina. Gran risalto sulla stampa. Hanno firmato imprese da cineteca. In qualche misura anche storiche. Eccoli.

FEDERICA BRIGNONE (sci alpino) – La freccia valdostana ha trionfato nel SuperG in Val d’Isere (Francia) centrando la vittoria n.24 in Coppa del mondo e 61 podi. Nessuna come lei. Ha uguagliato il record di Gustavo Thoeni. Con Sofia Goggia, 23 successi, l’Italia può contare su due autentiche punte di diamante.

ALESSANDRO MICHIELETTO (volley) – Il martello della Nazionale ha trascinato il sui club (Trento) a battere i neo campioni del mondo (Perugia) con un altisonante 3-1. Il gigante del Garda (211 cm), classe 2001, ha infiammato tifosi realizzando 18 punti e il sorpasso sugli umbri iridati. Trento solo al comando della Superlega. Il campionato riprenderà il 26 dicembre.

TADEJ POGACAR (ciclismo) – Il campione sloveno (2 Tour vinti) ha ufficializzato la sua partecipazione alle corse. italiane(Strade Bianche, Sanremo, Giro d’Italia). E sogna di vincere Giro e Tour nella stessa stagione. Una doppietta riuscita soltanto alle leggende delle due ruote: Coppi (1949), Anqueti (1964), Merckx (1970, 1972, 1974), Hinault (1982, 1985), Roche (1987), Indurain (1992,1993), Pantani (1998). Ci hanno tentato senza riuscirci campioni come Basso, Contador, Froome, Dumoulin. Pogacar alla sua sesta stagione da professionista ha scelto la sfida più dura.

THIAGO MOTTA (calcio Bologna) – È l’allenatore della domenica: ha battuto la Roma 2-0 resistendo alla fisicità dei giallorossi con sapienza tattica. Il suo Bologna è in zona Champions, alle spalle del trio Inter, Juventus e Milan. Davanti a Napoli e Fiorentina. Sabato 30 dicembre il Bologna giocherà a Udine: match verità. Ma con un Ndoye semplicemente inarrestabile può sognare ancora. Motta ha dedicato il sogno Europeo a Sinisa Mihajnovic. Chapeu.

MARCUS THURAM (calcio Inter) – Il figlio d’arte (papà Lilian giocava nel Parma) è stato votato “personaggio del giorno”. Sta trascinando l’Inter sulla vetta del campionato con numeri che contano: 13 i gol in cui ha messo il segno, 10 le reti dall’inizio della stagione tra Inter e Nazionale francese: 7 in serie A, 1 in Champions e 2 con i Blues con cui non aveva mai segnato prima di settembre.