Coppa del Mondo: trionfa nel SuperG Federica Brignone, Sofia Goggia sul podio col pettorale rosso.

Festa Italia in Val d’Isere (Francia). Magica giornata azzurra: prima Federica Brignone, Sofia Goggia (terza ) sul podio. A completare un SuperG da favola il settimo posto di Laura Pirovano. Federica ha centrato la vittoria n.24 della carriera in Coppa del mondo; Sofia ha mantenuto il “pettorale rosso” conservando la leadership di specialità. Mikaela Shiffrin e Marta Bassino costrette al ritiro.

FEDERICA PERFETTA

Federica Brignone ha messo in cassaforte il suo terzo successo della stagione sciando in maniera magistrale nella parte più tecnica del tracciato. La 33enne valdostana ha sorpreso già nel primo settore in scorrevolezza, dove le italiane avevano faticato nella discesa del giorno precedente. Sofia ha peccato di precisione nelle linee e, pur in condizioni fisiche non ottimali, ha chiuso a 59 centesimi di ritardo dalla compagna di nazionale.

Vinti nettamente i primi due SuperG della stagione femminile con Goggia e Brignone. La classifica di specialità parla italiano. E ancora: Federica Brignone con quest’ultimo trionfo, e’ tornata a essere la sciatrice italiana più vincente e raggiunge l’iconico Gustav Thoeni. Davanti a lei solo Alberto Tomba.

ORDINE DI ARRIVO

1. Brignone 2. Vickhoff (+0.44) 3. Sofia Goggia (+0.59) 4. Cornelia Huetter (+0.87) 5. Michelle Gisin (+1.32) 6. Joana Haehlen (+1.71) 7. Laura Pirovano (+1.80) 8. Jasmine Flury (+1.82) 9. Kira Weidle (+1.86) 10. Emma Aicher (+1.91).

CLASSIFICA DI SPECIALITÀ

Goggia punti 160, Brignone 145, Huetter 130, Vickoff 93, Gut-Behrami 60, Joana Haehlen 60, Gisin 56, Corinne Suter 56, Mowinckel 51, Laura Pirovano 51. A distanza i piazzamenti delle altre azzurre. Delle 58 atlete partite soltanto 32 sono giunte al traguardo. Sono uscite: Marta Bassino, Monica Zanoner, Nadia Delago.