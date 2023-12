Un nuovo Marcell Jacobs sta nascendo a Jacksonville, all’Hodges Stadium, nel cuore della University of North Florida.

Si allena con le stelle del guru Rana Reider, il mago statunitense della velocità. Jacobs sgobba e migliora. Dopo la pausa natalizia che trascorre a Dallas con moglie e figli (in casa del cognato Francesco, fratello di Nicole) Marcell torna in Florida.

E dice:”Sì, sono qui da quasi due mesi e ho fatto passi da gigante. Sento di migliorare giorno dopo giorno. Rispetto al passato ho gli stessi volumi. I ritmi, tra ripetute ed esercizi, sono invece sensibilmente diversi. In pista e in palestra, i recuperi sono molto brevi. In più utilizzo certi distretti muscolari, come i bicipiti femorali che non ero abituato a utilizzare”.

UN GRUPPO DI STELLE

Jacobs, per la prima volta in carriera, si allena in gruppo. A 29 anni comincia una vita nuova. Superate le prime ragionevoli perplessità, il campione olimpionico dei 100 ha trovato gli stimoli che cercava.

Lavora con quattro sprinter forti di personali sui 100 dai 10” in giù e sui 200 da 20”08 in giù. L’obiettivo di coach Rider è più che ambizioso: portare tutti in finale alle Olimpiadi di Parigi.

Quanto a Jacobs il guru è fiducioso: ”Farà ancora 9”80. Marcell è uno dei cinque che arriverà nella finale dei 100 ai Giochi 2024. Ha una grande intelligenza motoria, dovremo sistemare i primi 30 metri”.

Con Jacobs si allenano campioni come: De Grasse, Shania Collins, Sani Brown, Jerome Blake, Tryvon Bromell, Trevor Stewart.

CINQUE APPUNTAMENTI DA RICORDARE

1. Mondiali indoor Glasgow (1-3 marzo). Marcell è il campione uscente dei 60.

2. World Relays a Nassaau (4-5 maggio). Jacobs farà parte della 4×100 azzurra che difenderà il titolo di Chorzow 2021.

3. Europei a Roma (7-12 giugno). Marcel proverà a ribadire l’oro sui 100 di Monaco di Baviera 2022.

4. Olimpiade a Parigi (1-11 agosto). Il bresciano metterà in palio i titoli di Tokyo 2021 su 100 e 4×100.

5. Golden Gara a Roma (30 agosto). Allo stadio Olimpico si correrà il primo vero 100 dopo i giochi di Parigi.