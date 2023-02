Il pubblico ministero Santoriello si dovrà pronunciare sull’inchiesta Prisma sui bilanci della Juventus. In un video del 2019 scherza sulla sua anti-juventinità a un convegno pubblico. Il video è stato ripubblicato oggi da diversi quotidiano scatenando la rabbia dei tifosi della Juventus

“Lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juve”

L’episodio risalirebbe ad un incontro del 2019, due anni prima dell’apertura dell’inchiesta della Procura di Torino. Il pm parla all’incontro “Il Modello organizzativo e le società calcistiche. La prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e sportiva” e si trasforma in tifoso. Le sue parole hanno scatenato un mare di polemiche: “Lo ammetto – dice Santoriello nel video, interpellato da un avvocato accanto a lui al tavolo dei relatori – sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero ovviamente sono antijuventino, contro i ladrocini in campo, e mi è toccato scrivere archiviazioni”.

Le parole del ministro dello Sport Abodi

Il pm Santoriello si sta occupando dell‘inchiesta sulle plusvalenze già costata alla Juventus 15 punti di penalità. Tramite un tweet, il ministro dello Sport Abodi ha commentato il polverone che si sta alzando con queste parole: “Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui”.