Impresa azzurra: nel baseball battuti i maestri di Cuba. Wierer-Vittozzi sul podio del Biathlon

Impresa storica dello sport italiano: la nazionale di baseball ha battuto per la terza volta i maestri di Cuba; la coppia Wierer Dorothea e Vittozzi Lisa ha realizzato una delle più grandi imprese della storia del biathlon italiano conquistando le prime due posizioni nella gara individuale della Coppa del mondo (in Svezia) con zero errori. Doppietta da cineteca.

Mondiali di baseball, l’Italia batte i maestri di Cuba

Incredibile. Esordio col botto per l’Italia al World Baseball Classic che assegna il titolo mondiale. Nella prima partita del girone di Taichung (Taiwan) gli azzurri hanno superato Cuba al tie-break per 6-3 con una prova di squadra molto solida. Ha detto Mike Piazza manager della nazionale: “Questa è una grande vittoria per noi è per la federazione“. La nazionale dei 24 oriundi ha davvero impressionato. Il torneo internazionale a inviti è giunto alla quinta edizione. Il migliore piazzamento dell’Italia risale all’edizione 2013 con il passaggio al secondo turno, cioè l’ingresso tra le migliori 8. A spingere l’Italia è stato l’emergente Winnie Pasquantino, 25 anni prima base, titolare nel Kansas City, e soprannominato “Italian night-mare”, l’incubo italiano. In evidenza David Fletcher, 28 anni, interno, titolare nei Los Angeles; magnifico il suo doppio a bastonare il neo entrato Garcia spingendo a casa 2 punti d’oro.

Biathlon d’oro

L’altoatesina Dorothea Wierer (prima) e Lisa Vittozzi (seconda) hanno realizzato una delle più grandi imprese nella storia del biathlon italiano e forse anche dello sport di casa nostra, almeno invernale, conquistando le prime due posizioni nella gara individuale che ha aperto il programma settimanale in Svezia, penultima tappa della Coppa del Mondo. In Italia i trionfi di coppa nel biathlon parlano al femminile: solo la Wierer ha conquistato la Coppa del Mondo nel 2019 e 2020. Lisa Vittozzi seconda. Le 2 fuoriclasse azzurre non hanno mancato un solo bersaglio su 4 poligoni. In particolare la Wierer,32 anni, ha regalato la migliore prestazione sugli sci stretti della carriera infilando il 15esimo successo nel circuito maggiore. Lisa, 28 anni, veneta di Pieve di Cadore, ha centrato il suo secondo trionfo stagionale; ha infilato il quarto posto consecutivo in questo format di gara e ha conquistato per la seconda volta il successo nella Coppa di Specialità Individuale.