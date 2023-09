Italia magica, Francia in ginocchio (3-0). Sabato la finale dell’Europeo volley con la Polonia

Magica Italia! Liquida la Francia (3-0) e vola in finale. Sabato se la vedrà con la Polonia (Roma, PalaEur, ore 21, diretta Rai 1) per l’oro Europeo del volley. Giovedì 14, notte romana indimenticabile: palasport gremito (10.000), tifo caldissimo, frullato di emozioni. Semifinali senza storia, pratica sbrigata in 91 minuti. Eloquenti i parziali: 25-21, 25-19, 25-23. In ginocchio la Francia di Andrea Giani, gigante napoletano (1,96), indimenticato “martello” azzurro, tre ori mondiali e due argenti olimpici, Collare d’oro al merito sportivo e molto altro. Niente da fare. Gli azzurri di Fefe’ De Giorgi hanno centrato la gara da cineteca. Semplicemente superlativi. Pubblico in delirio. Ha sintetizzato bomber Michieletto: ”Sì, è stata la partita più’ bella “. Ha aggiunto De Giorgi: ”Questi ragazzi sono strepitosi “.

Italia del volley, pagelle fantastiche

Tutti gli azzurri sopra la media. Il migliore? Lo schiacciare Daniele Lavia, 23 anni, calabrese di Cariati (Cosenza), granatiere forgiato sule spiagge del sui Mar Ionio, oggi pilastro della scudettata Trentino. Lavia ha collezionato 13 punti e il 59% in attacco, più un ace e un muro. Sul suo stesso standard il gigante monzese Yuri Romano’ (2,03). Un opposto di 26 anni, punto di forza della “You Energy Volley “ di Piacenza allenata dall’ex ct Andrea Anastasi. Yuri è stato ancora una volta decisivo con 15 punti e il 58% in attacco. Da applausi il capitano Giannelli che ha smistato bene il gioco tenendo i compagni sempre caldi. Bene anche Galassi, Mosca, Balaso ( una certezza in seconda linea) e Sbertoli. Impiegati anche per pochi frammenti di gioco Sanguinetti e Rinaldi. Un sestetto azzurro tutta bellezza. Una orchestra che le ha suonate alla Francia, campione olimpica in carica.

Sabato sera finale con la Polonia

Sabato, sempre in una Roma caldissima e davanti al presidente Mattarella, l’Italia affronterà la fortissima Polonia. È la 12 esima finale continentale degli azzurri. La prima risale al 1989. Comunque vada a finire questa nazionale sta scrivendo la storia del volley anno dopo anno. La notte buia di Tokyo (azzurri eliminati ai quarti dall’Argentina) è stata dimenticata in fretta. Con l’arrivo in panchina di De Giorgi sono arrivati i trionfi all’Europeo (2021) e poi al Mondiale (2022). Ora sotto con la Polonia. Una notte sold out. Serata tosta . Spettacolo assicurato.