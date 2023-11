Euro 2024: l’Italia retrocessa in quarta fascia. Mai così in basso. Al sorteggio del 2 dicembre ad Amburgo, la Nazionale di Spalletti partirà dall’ultima urna. Rischiamo un girone di ferro. Comincia la parte più difficile della missione azzurra.Dice bene il ct toscano:”Il peggio deve ancora venire, c’è tanto lavoro da fare”. Si perché le in incognite sono parecchie.

Italia in quarta fascia al sorteggio di Euro 2024

Agli Europei di Germania l’Italia arriva con modeste credenziali: settimi in Europa e nono posto nel ranking della Fifa. Di più: oggi contano i punti nei gruppi di qualificazione è il risultato è impietoso. Siamo 19esimi su 24. Non solo: le prospettive inducono alla prudenza. È vero che l’Italia ha ancora ampi margini di risalita. Nel 2006 l’Italia era in prima fascia per tutti i parametri. Poi la discesa che non ti aspetti. Ma è altrettanto vero che il tempo a disposizione di Spalletti è molto poco e c’è molto da fare. L’Italia non ha bomber e fuoriclasse, ha dei limiti in difesa e pesa sulla immagine degli azzurri la frase di Ceferin “dal sen fuggita“. Ha detto il capo della Uefa: “Se l’Italia non si qualificasse per L’Europeo sarebbe un disastro“. Ceferin ha documentato che il torneo Europeo ha una priorità commerciale rispetto alla meritocrazia. Insomma Ceferin ci ha fatto passare per dei raccomandati. No buono.

La partita coraggiosa di Spalletti

Per il tecnico gioca chi sta bene. Ecco perché ha lasciato fuori Immobile e si è affidato ad una formazione in salute. E così la nazionale contro l’Ucraina ha comandato il gioco e sfiorato più volte il gol con l’attaccante (Raspadori), il centrocampista (Frattesi), il difensore (Di Lorenzo). Un dominio esaltato dalla corsa e dal talento di Chiesa, Barella e Dimarco – i tre sopra la media di rendimento – che però non ha portato una differenza nelle classifiche di rendimento delle due nazionali. Ha fatto molto discutere e fa ancora discutere il tema del rigore invocato dalla Ucraina e questo preoccupa in vista del torneo.

Le quattro fasce del sorteggio

Già 21 squadre si sono qualificate per gli Europei. Le ultime 3 qualificate usciranno dai playoff di marzo, una disputa fra Polonia, Estonia, Galles, Israele, Ucraina, Bosnia, Finlandia, Georgia, Lussemburgo, Grecia e Kazakistan.

PRIMA FASCIA – Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Germania, Belgio.

SECONDA FASCIA – Danimarca, Turchia, Ungheria, Austria, Albania, Romania.

TERZA FASCIA – Olanda, Croazia, Scozia, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia.

QUARTA FASCIA – Italia, Serbia, Svizzera, le tre vincitrici dei playoff che si terranno a marzo.

Le date di Euro 2024

I gironi si disputano dal 24 al 26 giugno. Gli ottavi di finale dal 29 giugno al 2 luglio. Quarti di finali il 5-6 luglio. Semifinali il 9-10 luglio. Finale a Berlino il 14 luglio.