Jannik Sinner nel giudizio del suo super allenatore australiano Darren Cahill che svela i segreti della sua preparazione.

Cahill è stato intervistato da Cindy Shmerler per il New York Times. Cahill, svrive, conosceva la straordinaria velocità che Sinner già possedeva su entrambe le ali. Era consapevole della capacità di Sinner di muoversi velocemente in campo e della sua etica del lavoro. Ma Cahill pensava che Sinner avrebbe potuto trarre vantaggio dallo studio dei colpi da terra, in particolare del rovescio, di un ex allievo di Cahill, l’otto volte campione Andre Agassi.

“Jannik è alto 1,88 e allampanato, quindi ha una grande apertura alare e può generare un sacco di potenza”, ha detto Cahill a Shmerler.

“Ai suoi tempi Andre era rivoluzionario nel modo in cui colpiva la palla, soprattutto sul rovescio. C’è così tanto da imparare da molti giocatori della vecchia generazione. Grazie all’attrezzatura e alla tecnologia di cui disponevano, hanno davvero semplificato molte cose, soprattutto i grandi giocatori”.

Sinner, 22 anni, è stato uno dei giocatori più chiacchierati da quando ha vinto le Next Gen ATP Finals nel 2019. Quella stagione è stato anche nominato Nuovo arrivato dell’anno ATP.

“Ha alcuni dei colpi da terra più duri con cui probabilmente abbia mai avuto a che fare”, ha detto Alex de Minaur, che ha perso contro Sinner nella finale di Toronto ad agosto.

Ma Sinner è in grado di vincere le finali ATP domenica sera? Lo ha pensato Goran Ivanisevic, storico allenatore di Novak Djokovic.

“Jannik Sinner, questo è il futuro”, ha detto Goran Ivanisevic. “Di sicuro, il giocatore è tra i primi cinque, forse il numero 1. Non posso dirlo lontano, ma il ragazzo colpisce la palla sorprendentemente veloce. Lui è l’affare.

Cahill, insieme all’allenatore di Sinner, Simone Vagnozzi, con cui Sinner ha lavorato dallo scorso anno, ha aiutato Sinner a cogliere il concetto non solo di colpire forte la palla, ma anche di usare tuffi, rotazioni e tiri fuori ritmo per aprirsi campo e costringere i suoi avversari a correre finché le loro gambe non cedono.

Le lezioni, in video e in campo, hanno dato i loro frutti. Sinner è al quarto posto nel mondo, rispetto al quindicesimo di un anno fa. Ha vinto quattro tornei quest’anno, incluso il suo primo Masters 1000 al Canadian Open in agosto, così come due dei suoi ultimi quattro eventi, a Pechino e Vienna.

Dopo aver sofferto alcuni infortuni negli ultimi anni, Sinner si è dedicato a rafforzare il suo corpo attraverso il lavoro fuori dal campo con il suo preparatore atletico, Umberto Ferrara, e il suo fisioterapista, Giacomo Naldi.

“Quest’anno abbiamo preso la decisione difficile di non giocare un paio di tornei perché è molto importante per me fare molto lavoro in palestra, forza e mobilità per migliorare”, ha detto Sinner. “In campo sento che più la partita va avanti, più mi sento a mio agio.”

Cahill vede anche l’importanza di mettere l’allenamento al primo posto e il tennis al secondo posto.

“Un paio di anni fa, in molte partite, stava crollando fisicamente”, ha detto Cahill. “Si è sviluppato in ritardo, quindi aveva solo bisogno di assicurarsi che il suo corpo potesse affrontare i rigori di giocare a questo livello settimana dopo settimana.”

Sinner non viaggia con uno psicologo a tempo pieno come molti giocatori. Lavora invece con Formula Medicine, un programma italiano di allenamento mentale utilizzato talvolta dai piloti di Formula 1.

“Non è che li chiamo e parliamo”, ha detto Sinner, che ha ammesso di essere eccessivamente competitivo in tutto, dagli esercizi di tennis alle carte da gioco alle corse di go-kart. “Mi danno degli esercizi da fare al computer. È divertente lavorare con loro, ma devi dimostrarlo anche in campo. Fa tutto parte del processo.

Da bambino, Sinner giocava a calcio ed era uno sciatore junior di alto livello in Italia. Ha vinto un campionato nazionale di slalom gigante quando aveva 8 anni. Ma a 13 anni aveva smesso di sciare per dedicarsi esclusivamente al tennis.

“Nello sci, il problema è che se commetti un errore non puoi vincere la gara, mentre nel tennis puoi commettere alcuni errori e comunque vincere la partita”, ha detto. “Penso che sia la lezione più grande che ho imparato dallo sci. Ovviamente sono due sport diversi, ma forse la coordinazione, l’equilibrio e la scivolata mi hanno aiutato un po’ a giocare a tennis”.