È tutto vero. L’azzurro Jannik Sinner ha battuto 2-1 il russo Medvedev ed ha così conquistato la finale in programma domenica 19 alle 18. Punteggio finale: 6-3,6-7,6-1. Straordinari gli ultimi 3 game di Jannik che con il rovescio ha praticamente impallinato l’avversario. Pubblico in delirio, il Pala Alpitour trasformato in un Matacana’.

Sinner ha servito 10 ace ed appena il 58% di prime palle trasformandone in punti l’83%. Il russo ha fatto 10 ace ma con la seconda ha raccolto appena il 36% di punti. Sinner è il primo italiano che raggiunge le finale della Nitto ATP Finals e con questa impresa l’azzurro riscrive la storia del tennis.

ATMOSFERA INCANDESCENTE

Palasport ribollente, atmosfera incandescente e gente accalcata in ogni ordine di posti. Partenza alle 14.41. Dopo 8 minuti soft il punteggio è 1-1; dopo il primo quarto d’ora Sinner è in vantaggio (2-1).Errori a catena del russo (incredibile), Jannik ne approfitta e va sul 4-1 alla mezz’ora.

Tre minuti dopo Medvedev accorcia (4-2), ma Jannik risponde subito e con un delizioso pallonetto fa 5-2; replica prontamente il russo (5–3), controreplica Sinner (6-3) e porta a casa il primo set in 43 minuti.

NEL SECONDO SET IL MEDVEDEV MIGLIORE

Partenza in equilibrio. La prima ora se ne va e dopo 18’ il russo allunga (3-2) ma in quattro minuti Jannik fa 3-3. A Ma Medvedev ritrova i suoi colpi migliori e va sul 4-3; Sinner non scompone e ed è fa subito 4-4. Esterna vincente del moscovita ed è il 4-5.

Rimedia immediatamente l’altoatesino (5-5). E dopo un’ora e 40 minuti è 6-6. Sette minuti i russo vince il set. I giocatori sono in campo da 100 minuti. Si va al terzo set che vale la finale.

FINALE STREPITOSO

Jannik parte bene, in 16.minuti va sul 2-0 e Medvedev ha una crisi di nervi, butta la racchetta, se la prende colA pubblico, è furioso. E Jannik ne approfitta immediatamente per andare sul 3-0. Ma il russo non molla, accorcia (1-3). Sinner alza il livello del gioco e va sul 5-1. E chiude il set 6-1. Il pala Alpitour è una bolgia.

Jannik prende il microfono e per prima cosa ringrazia il pubblico. Pratica sbrigata in quasi 2 ore e mezza. E dice :” Qui ho trovato un calore ed una energia pazzesca. Non è stato facile battere Daniel ma al terzo set ho cambiato strategia ed è arrivata questa vittoria. Sono molto felice e vediamo domenica come va”.