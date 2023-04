Alla fine, dopo quanto successo con le parole dell’accusa che aveva giudicato troppi i 15 punti di penalizzazione per la Juventus, i bianconeri hanno avuto la restituzione totale dei punti di squalifica. Il che vuol dire che al momento i bianconeri sono terzi in classifica, superando Atalanta, Milan, Roma e Inter e piazzandosi dietro Lazio e Napoli, a quota 59 punti.

Juventus e 15 punti, c’è un ma…

Nel dettaglio: il Collegio di garanzia Coni ha accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. Lo ha fatto rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Il che vuol dire che molto probabilmente con la nuova valutazione saranno tolti altri punti, Non i 15 dati in un primo momento ma qualcosina di meno. Quindi rimane sempre una classifica provvisoria, salvo conferme sulla completa restituzione dei punti.

Accolto anche l’appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano, posizioni queste che diventano determinanti secondo il Collegio per la rideterminazione della sanzione da parte della giustizia Figc. Respinti invece i ricorsi di Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini. Ora rimane solo da vedere se e di quanti punti sarà la nuova penalizzazione. Ma per il momento la Juventus è terza, superando Roma, Inter, Milan e Atalanta, che sicuramente non l’avranno presa bene…