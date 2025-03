Al termine della 30esima giornata di Serie A, l’Inter e il Napoli consolidano la loro posizione in vetta alla classifica, dopo le vittorie rispettivamente contro Udinese e Milan. Grazie anche alla sconfitta dell’Atalanta per 1-0 contro la Fiorentina e ora a -9 dal vertice, le due squadre si lanciano nella corsa scudetto, con l’Inter che mantiene un vantaggio di 3 punti sul Napoli.

Con 8 partite ancora da giocare, la battaglia per il titolo rimane apertissima, con scontri diretti da disputare e calendari complessi. Restano ancora 24 punti in palio, e la sfida sarà anche influenzata dagli impegni europei e di Coppa Italia dell’Inter, mentre il Napoli è concentrato esclusivamente sul campionato. Un confronto cruciale tra le due squadre deciderà chi avrà il calendario più favorevole per la conquista del titolo. Infine, se Inter e Napoli dovessero chiudere il campionato a pari punti, verrebbe disputato uno spareggio.

Il calendario dell’Inter

2/4 Milan-Inter andata semifinali Coppa Italia

5/4 Parma-Inter

8/4 Bayern Monaco-Inter andata quarti Champions League

12/4 Inter-Cagliari

16/4 Inter-Bayern Monaco ritorno quarti Champions League

20/4 Bologna-Inter

23/4 Inter-Milan ritorno semifinali Coppa Italia

27/4 Inter-Roma

4/5 Inter-Verona

11/5 Torino-Inter

18/5 Inter-Lazio

25/5 Como-Inter

Il calendario del Napoli