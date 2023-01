La Marcialonga compie 50 anni. E li celebra con oltre 7 mila sciatori di 36 Paesi

Domenica storica per lo sport italiano: la Marcialonga compie 50 anni. E li celebra con numeri record: oltre 7 mila partecipanti, sciatori di 36 Paesi, diretta televisiva anche con Stati Uniti, Australia, Canada. Una galoppata di 70 km attraverso le mitiche valli trentine di Fiemme e Fassa – da Moena a Cavalese – con gli sci nei binari, rigorosamente a tecnica classica. Tra ali di folla, borghi e campanili, valligiani in festa, tifo e vin brûlé.

Pertini e il premier Scalfaro allo spettacolo della corsa

Era il 25 gennaio 1987, il presidente della Repubblica Sandro Pertini e l’allora premier Oscar Luigi Scalfaro non vollero mancare a presenziare al grande spettacolo della corsa e si calarono nella gioiosa atmosfera con visibile piacere. Una curiosità: Maria Fida Moro, figlia dello statista, era presente fin dalla prima ora gareggiando camuffata da uomo con tanto di barba e baffi. Ma molte altre donne sarebbero da ricordare.

Una su tutte: Maria Canins, formidabile fondista dell’Alta Badia (Bolzano) un mito dello sport italiano capace di vincere 10 Marcialonga, una Vassaloppet (la più famosa e lunga gara di sci di fondo del mondo; si corre in Svezia dal 1922) e poi con la bicicletta vincere un Giro d’Italia e due Tour de France.

Il percorso

Partenza domenica 29 alle ore 8 da Moena. Poi il passaggio in vari paesi della Val di Fassa e della Val di Fiemme. Quest’anno prima di arrivare al traguardo gli atleti affronteranno una salita impegnativa con una pendenza media del 8.8% e punte del 20%. Arrivo a Cavalese dopo 70 km passando per il lago di Tesero. I primi arrivi sono previsti per le ore 11 a Cavalese in viale Mendini.

Ospiti speciali

Tra gli ospiti speciali Marco Albarello vincitore di 5 medaglie olimpiche e 4 mondiali nello sci di fondo e poi diversi personaggi del ciclismo come Francesco Moser, Paolo Bettini, Maurizio Fondriest, Gilberto Simoni e Davide Cassani. Con loro gli ex fondisti Cristian Zorzi e Franco Nones.

Diretta Tv

Chi desidera vedere la marcialonga può seguirla in diretta sul canale SKy sport Arena e su Now Tv dalle 7.35 alle 11.45. La Marcialonga è molto seguita anche all’estero. Infatti grazie a Sky classic (circuito internazionale delle lunghe distanze), l’evento viene trasmesso in diretta in molti paesi tra cui Stati Uniti, Australia ,Canada , Nuova Zelanda, Norvegia, Repubblica Ceca, Danimarca. La Finlandia è collegata con la tv Yal Areena, la Svezia con Kanal 9 e la Polonia con TIVP Sport.