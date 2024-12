Cellulari in classe, il problema è mondiale, da una scuola americana, nel Connecticut, una utile idea per il ministro Valditara.

I telefoni vengono bloccati per le ore di lezione in singole tasche grigie in gomma sintetica. Gli studenti chiudono la chiusura magnetica in cima alle loro tasche, poi le mettono negli zaini o le mostrano agli insegnanti.

Tutto ha avuto inizio, racconta Joanna Slater sul Washington Post, quando Raymond Dolphin è diventato vicepreside di una scuola media nel Connecticut due anni fa. Per lui era chiaro che i ragazzi non stavano bene. Il problema erano i cellulari.

Gli studenti usavano i dispositivi in ​​classe, nonostante una regola che li proibiva. I social media stavano esacerbando quasi ogni conflitto tra studenti. Quando Dolphin camminava nei corridoi o ispezionava la mensa, vedeva invariabilmente teste chine sugli schermi.

Cellulari vietati

Così a dicembre, Dolphin ha fatto qualcosa di insolito: li ha vietati.

L’esperimento alla Illing Middle School ha suscitato obiezioni da parte degli studenti e di alcuni genitori, ma ha già prodotto risultati importanti e inaspettati.

Dolphin ha paragonato il divieto di usare i cellulari alla limitazione del consumo di cibi zuccherati. “Nel giro di pochi mesi, inizi a sentirti meglio”, ha detto.

Decine di scuole in tutto il paese, dalla California all’Indiana alla Pennsylvania, hanno adottato misure simili per eliminare del tutto i cellulari anziché affidarsi a regole sul loro utilizzo.

I telefoni nelle custodie

Coloro che avevano i cellulari in mano li hanno infilati in singole custodie grigie in gomma sintetica. Hanno fatto scattare la chiusura magnetica nella parte superiore delle loro custodie, quindi le hanno messe negli zaini o le hanno mostrate agli insegnanti. Le custodie sarebbero rimaste con loro, chiuse a chiave, fino all’uscita alle 14:45.

L’introduzione delle custodie, realizzate da un’azienda californiana chiamata Yondr, non è stata una passeggiata, ricorda Joanna Slater.

Una studentessa ricorda che anche lei all’inizio era arrabbiata. Con il passare del tempo, i suoi sentimenti sono cambiati. “Puoi concentrarti di più” sulle lezioni, ha detto. Di questi tempi a volte dimentica di avere il telefono con sé.

Gli insegnanti che inizialmente erano scettici sul fatto che le tasche avrebbero funzionato dicono che sono state trasformative.

Non è che in precedenza la Illing avesse permesso l’uso dei cellulari in classe. Cometre quarti di tutte le scuole degli Stati Uniti, non lo ha fatto. Ma tali politiche si basano sui singoli insegnanti per attuarle, rendendole di fatto un “desiderio inapplicabile”, nelle parole di Jonathan Haidt, uno psicologo della New York University che ha chiesto di vietare i telefoni nelle scuole.

Justin Pistorius, un insegnante di matematica alla Illing, ha detto che l’applicazione della precedente politica di non utilizzo dei cellulari ha portato a lotte di potere con gli studenti, che spesso si lamentavano. Dicevano: “Perché sei tu il tizio che fa questo? La signora l’anno scorso ce li ha lasciati usare. Sei tu lo stronzo”, ha detto Pistorius (inizialmente usando una parola diversa da “stronzo”).

Entra in scena Yondr, un’azienda fondata nel 2014, le cui custodie con chiusura magnetica vengono utilizzate anche per riporre i cellulari durante concerti, eventi teatrali ed esami professionali. Ultimamente, però, le sue vendite alle scuole sono esplose.

L’anno scorso, il numero di scuole statunitensi che utilizzavano le custodie è salito a 2.000, ha affermato la portavoce dell’azienda Sarah Leader, più del doppio della cifra del 2022.

Scuole da Manhattan al Texas rurale hanno acquistato le custodie e le hanno distribuite agli studenti. A Providence, Rhode Island, tutte e sei le scuole medie della città e due delle sue scuole superiori, per un totale di 4.500 studenti, ora le stanno utilizzando.

Alcuni insegnanti si sono rivolti alle custodie per disperazione. Quando gli studenti sono tornati a scuola a tempo pieno dopo aver studiato da remoto durante la pandemia, il loro rapporto con i loro telefoni è cambiato radicalmente, ha affermato Carol Kruser, che all’epoca era preside della Chicopee High School nel Massachusetts.

Invece di controllare i loro telefoni durante la pausa pranzo, guardavano video di YouTube in classe e si rifiutavano di mettere via i dispositivi, ha affermato Kruser. Gli insegnanti imploravano aiuto. Kruser ha introdotto le custodie Yondr nella sua scuola superiore nella primavera del 2021.

Facciamo un salto in avanti di tre anni, invita Joanna Slater: l’uso delle custodie si è diffuso nei distretti scolastici vicini. Lo scorso autunno, il Massachusetts ha persino lanciato un programma di sovvenzioni per pagarle.

A Illing, Dolphin ha presentato l’idea al preside e alla dirigenza distrettuale lo scorso autunno. Entrambi erano entusiasti e la scuola ha speso 31.000 $ per acquistare l’attrezzatura. Genitori e studenti si sono dimostrati più difficili da convincere.

Le obiezioni dei genitori rientravano in tre categorie principali. Alcuni erano preoccupati di raggiungere i propri figli in caso di emergenza. Un piccolo numero aveva bambini che lottavano con l’ansia e che usavano i loro cellulari per ascoltare musica o accedere ad app di meditazione. Ad altri piaceva semplicemente la comodità di essere in contatto con i propri figli durante il giorno.

La scuola ha ricordato ai genitori che c’è almeno un telefono fisso in ogni classe, e in molti casi due. Gli insegnanti hanno ancora i loro cellulari nel caso in cui dovessero chiamare il 911 (le tasche non sono “caveau di banca”, ha aggiunto Dolphin, e possono essere aperte in caso di emergenza).

Nel peggiore dei casi, una sparatoria a scuola, gli studenti dovrebbero concentrarsi sul nascondersi e stare zitti, ha detto Dolphin. “L’idea generale che ogni bambino tiri fuori il telefono e chiami i genitori è l’esatto opposto dei protocolli di sicurezza”, ha detto.

Per la manciata di bambini che facevano affidamento sui loro cellulari per gestire l’ansia, Illing ha creato un piano di svezzamento. Quegli studenti potevano andare in un ufficio scolastico dove gli amministratori avrebbero sbloccato le loro tasche. Nel giro di poche settimane, non era più necessario.

Per quanto riguarda i genitori che facevano affidamento sul cellulare per apportare modifiche dell’ultimo minuto ai ritiri, ad esempio, “dovevano semplicemente superarlo”, ha detto Dolphin. I genitori possono chiamare l’ufficio in qualsiasi momento per far passare un messaggio a uno studente. Allo stesso modo, gli studenti possono andare in ufficio se hanno bisogno di contattare i genitori. Per alcuni, è stata la prima volta che hanno usato un telefono fisso.

Gli amministratori di Illing hanno affermato che alcuni dei cambiamenti tra gli studenti li hanno sorpresi.

Pistorius, l’insegnante di matematica, ha osservato che gli studenti stanno addirittura facendo pause più brevi per andare in bagno perché il viaggio non è più un’opportunità per passare del tempo sui loro telefoni.

Nel frattempo, a quattro mesi dall’inizio del progetto pilota, la maggior parte dei genitori sembra essersi rassegnata alle tasche o le apprezza. Finché ci sono dei piani in caso di emergenza, ad esempio un telefono della scuola facilmente accessibile, le tasche “per me vanno benissimo”, ha affermato Donaree Brown, la cui figlia Chioma è in terza media.

Alla fine della giornata scolastica, gli studenti escono in fila lungo i corridoi verde lime verso gli autobus in attesa.

Vicino a ogni uscita c’è una stazione di sblocco montata a parete dove i bambini possono aprire le loro tasche individuali (un membro dello staff deve attaccare una calamita ogni giorno prima dell’uscita perché funzioni). In un recente pomeriggio soleggiato, circa metà dei bambini stava utilizzando le stazioni di sblocco.

La scuola non si fa illusioni sul fatto che il sistema sia infallibile, ha affermato Dolphin. “Alcuni bambini tengono i telefoni di nascosto nello zaino? Certo. Non siamo ingenui”, ha detto. Ma gli studenti sanno anche che tirare fuori i loro telefoni porta a una punizione automatica.

Quando gli studenti sono in gruppo, la pressione dei pari a non apprezzare Yondr rimane forte, ha detto Dolphin ridendo. Nelle conversazioni individuali, però, è diverso. Diversi studenti gli hanno detto di sentirsi come se stessero facendo più amicizie. Il suo istinto gli dice anche che “l’intensità angosciante sotto cui vivono i ragazzi” (ha imitato una persona con la testa bassa, persa in uno schermo) è diminuita.

Gli studenti hanno confermato che la scomparsa dei cellulari ha, a sua volta, stimolato qualcosa di vecchio stile. Serenity Erazo, 14 anni, ha detto che era solita guardare TikTok o ascoltare musica dopo aver completato i compiti in classe. Il tempo libero è un po’ più noioso ora, ha detto, ma gli studenti si sono adattati: “Troveremo solo una conversazione, la troveremo”.

Gabe Silver, un altro studente di terza media, ha riecheggiato questo sentimento. Quando sono arrivate le prime buste, “erano tutti infelici e nessuno parlava con gli altri”, ha detto. Ora riesce a sentire la differenza a pranzo e nei corridoi. È più forte. Gli studenti chiacchierano di più “faccia a faccia, di persona”, ha detto Gabe. “E questa è una parte fondamentale della crescita”.

Alcuni studenti non si erano resi conto di quanto i loro telefoni distogliessero la loro attenzione. Nicole Gwiazdowski, 14 anni, ha seguito la precedente regola di non usare il suo cellulare in classe. Ma anche in tasca, era comunque una distrazione. Il suo telefono vibrava dalle cinque alle dieci volte al giorno con le notifiche, ha detto, spingendola a tirarlo fuori e controllarlo.

Tutti stanno prestando più attenzione in classe ultimamente, ha detto. E si scopre che essere separati dal telefono per un giorno non è un problema così grande come alcuni studenti temevano.