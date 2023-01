Marta Fascina, onorevole e lady Berlusconi: "Interista vaff..."

Marta Fascina, onorevole e soprattutto lady Berlusconi, su Instagram ha esultato a suo modo all’insperato pareggio del Monza contro l’Inter. Insperato pareggio regalato dall’autogol all’ultimo respiro del nerazzurro Dumfries.

Ha esultato a suo modo lady Berlusconi. Come? Con un breve, sintetico e aulico “Interista vaff…”. In casa Berlusconi evidentemente la partita con l’Inter ha rievocato i vecchi fasti dell’epopea milanista. In qualche pupilla del clan deve essere riemersa la visione di qualche finale di Coppa dei campioni. Comunque in casa Berlusconi l’entusiasmo ha evidentemente travolto anche Marta Fascina. Che sui social ha appunto sintetizzato: “Interista vaff…”.

Ci sarebbero da fare alcune domande: ma è normale in un paese normale che la compagna di Berlusconi nonché parlamentare scriva sui social certe cose? Ma è normale in un paese normale che un deputato usi i social come li userebbe un qualsiasi tifoso neanche medio rossonero? Ma è normale… Ma è normale in un paese non normale come l’Italia farsi ancora queste domande? Forse no.