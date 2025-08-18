L’epilogo che non ti aspetti. La finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dura appena 23 minuti, con l’altoatesino che si ritira quando era sotto 5-0 contro lo spagnolo per un malessere.

“Mi sento troppo male, non posso muovermi”

La sfida tra il numero 1 e il numero 2 al mondo vede lo spagnolo vincere il torneo per l’abbandono del suo rivale. “Sono sceso in campo per il pubblico ma non ce la faccio. Mi sento troppo male, non posso muovermi”, le parole dell’altoatesino quando ha comunicato il ritiro.

Subito Alcaraz si è avvicinato all’avversario per consolarlo, a conferma che al di là della rivalità tra i due c’è grande rispetto, e poi, sulla telecamera ha scritto ‘Sorry Jannik”. Il numero 1 al mondo ha poi chiesto scusa al pubblico venuto per assistere alla finale di Cincinnati.