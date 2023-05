Minacce dagli ultras del Nord ai napoletani: “Nelle nostre città niente feste, altrimenti…”

Dopo il messaggio degli ultras dell’Udinese, che hanno dichiarato di non tollerare feste di napoletani nella loro città, anche altre tifoserie del Nord hanno fatto pervenire la loro contrarietà a festeggiamenti da parte dei partenopei nello loro città con comunicati all’insegna delle minacce.

Ultras Udinese non vogliono i festeggiamenti dei tifosi del Napoli

Nel fine settimana, infatti, il gruppo “Curva Nord Udinese 1896”, sul proprio profilo social, ha pubblicato un comunicato in cui veniva manifestata la contrarietà ai festeggiamenti dei tifosi napoletani nella città friulana: “Non abbiamo mai permesso a juventini, milanisti e interisti di festeggiare nella nostra città. Allo stesso modo, a maggior ragione, non sono graditi né tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani. Udine è solo bianconera. Rispetto”, si legge nel comunicato.

Da Bergamo a Torino, minacce ai napoletani

Così hanno fatto gli ultras dell’Atalanta: “Bergamo non festeggia. Ricordiamo a baristi, ristoratori, e pizzaioli che per festeggiamenti e pagliacciate varie, riceveranno ‘adeguate risposte’ alle loro attività anche a distanza di tempo. Da cent’anni è sempre quella, ci fai schifo pulcinella”. E quelli del Varese: “Varese tifa Varese: festeggiamenti di altre squadre nella nostra città non sono graditi. In particolar modo quelli del Napoli”. Tifoserie alle quali si era aggregata anche quella, storicamente rivale, della Juventus: “A Torino ci sono solo due squadre che possono colorare le piazze. Questa non è la vostra città, quindi evitate perché non ve lo permettiamo”.