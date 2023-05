Penalizzazione Juventus, alla fine sono 10 punti: non tolgo l’Europa ma…

Alla fine, dopo oltre 7 ore di camera di consiglio arriva la nuove penalizzazione per la Juventus: sono 10 punti di squalifica. Sentenza arrivata 20 minuti prima della partita dei bianconeri, in casa dell’Empoli. Così ha deciso la corte Figc. C’è la possibilità di fare ancora una volta altri ricorsi ma ma questa sentenza, rispetto ai 15 punti tolti e poi restituiti, sembra una penalizzazione a metà e che quindi può ”accontentare” un po’ tutti.

Penalizzazione Juventus: non tolgo l’Europa ma…

I 10 punti portano al momento la Juventus fuori dalla zona Champions ma non dalla zona Europa League o Conference e oltretutto non escludono la Juventus dalla Champions. I bianconeri infatti hanno ancora la possibilità di arrivare tra le prime 4, avendo a disposizione lo scontro diretto con il Milan di domenica sera. Per questo la sentenza sembra quasi a metà. Non tolgo l’Europa alla Juventus ma la mando in Europa League e poi se ce la fa in Champions ci andrà da sola…

Tutti prosciolti

La Corte di appello federale della Figc ha prosciolto i sette dirigenti Juve per il quale il Collegio di Garanzia aveva chiesto di rimotivare la responsabilità, nell’ambito del processo plusvalenze. Si tratta di Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano. Per loro il procuratore federale, Giuseppe Chinè, aveva chiesto otto mesi di inibizione.