Juventus, sotto i sei punti è troppa grazia, sopra i nove è troppa pena

Tra poche ore arriva il numero di quanti punti di penalizzazione in classifica per la Juventus. Furono 15, fino a stamane sono zero, quanti saranno stasera? Sotto i sei, un numero di punti tolti in classifica sotto i sei configurerebbe una Juventus graziata dalla sentenza. Grazia, anzi troppa grazia, una sentenza favorevole, anzi di favore. Sopra i nove punti di penalizzazione sarebbe invece troppa pena, afflizione accessoria e un po’ esibizionista (come erano stati i 15 iniziali).

Penalizzazione per cosa? Per una cosuccia, per una “mancanza di lealtà sportiva” secondo accusa e quasi certamente sentenza. Cioè? Se trucchi i conti e nascondi le spese, se fingi di spendere meno di quel che spendi e di avere meno debiti di quel che hai giochi truccato anche in campo. Gli altri devono stare nei limiti di spesa e budget, tu fingi di starci e quindi ti allarghi a svantaggio altrui. Magari in acquisti, magari in stipendi. Acquisti e stipendi fanno classifica. Stupisce che ministro Giorgetti, di solito preciso, accorto, non di rado competente, abbia detto (pare) che se imbrogli sui bilanci, allora una sorta di multa da sequestro stadio e non meno punti in classifica. Stupisce, a meno che Giorgetti o il cronista o entrambi non abbiano avuto nel dire e riportare, in quel momento un momento pervasivamente bianconero.