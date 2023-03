Qualificazioni Euro 2024, inizia il cammino della Nazionale di Mancini: giovedì c’è l’Inghilterra

E’ cominciato a Coverciano il cammino della Nazionale di Mancini per le qualificazioni ad Euro 2024: primo allenamento sul terreno del Centro Tecnico Federale, incastonato ai piedi delle colline fiorentine. Mattinata di lavoro, visi sorridenti, tanti volti nuovi. Due gli appuntamenti: giovedi 23 marzo a Napoli contro l’Inghilterra; domenica 26 contro Malta (in trasferta).

Nazionale sperimentale

Mancini ha presentato delle novità. Tre giocatori sono nuovissimi: Retegui, Buongiorno e il portiere Falcone. In tutto il Ct in 5 anni ha selezionato 102 azzurri. Mancano Zaniolo e Locatelli. Mercoledì sera gli azzurri si trasferiranno a Napoli dove la Nazionale torna dopo 10 anni di assenza per affrontare il primo di match di qualificazione. Già venduti oltre 30mila biglietti. La prima sfida è molto attesa, soprattutto perché l’avversario inglese ha tutta l’aria di volersi vendicare.

Occhi puntati su Mateo Retegui

La novità assoluta è l’oriundo Retegui, argentino col nonno di Canicattì. Un ragazzone molto interessante, e potente: altezza 186 cm, peso 81 kg. Mateo è nato a San Fernando ( 29 aprile 1999) ed è cresciuto nelle giovanili del River Plate dai 9 ai 14 anni come centrocampista centrale davanti alla difesa. A 15 anni è passato sulla sponda opposta, al Boca Juniors con cui ha debuttato il 17 novembre 2018 entrando al posto di Carlos Tevez. Il Boca lo ha poi prestato a tre club mantenendo il cartellino. La scorsa stagione è stato capocannoniere nella Primera Argentina con 19 gol. Quest’anno è già in testa con 6 reti in sette turni. Sempre con l’Atletico Tigre.

I convocati

PORTIERI: Donnarumma (Psg), Falcone (Lecce), Meret (Napoli), Provedel (Lazio).

DIFENSORI: Acerbi (Inter), Bonucci (Juventus), Buongiorno (Torino), Darmian (Inter), Romagnoli (Lazio), Scalvini (Atalanta), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta).

CENTROCAMPISTI: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Pellegrini (Roma), Pessina (Monza), Tonali (Milan), Verratti (PSG).

ATTACCANTI: Berardi (Sassuolo), Chiesa (Juventus), Gnonto (Leeds), Grifo (Friburgo), Pafundi (Udinese), Positano (Napoli), Retegui (Tigre), Scamacca (West Ham).