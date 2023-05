Il Real Aversa perde 6-0, Emanuele Filiberto accusa: “Hanno avvelenato la mia squadra”

Emanuele Filiberto, in veste di presidente del Real Aversa, accusa: “Hanno avvelenato la mia squadra”.

Ma andiamo con ordine. Domenica i campani sono stati impegnati sul campo del Ragusa e avevano bisogno disperatamente di punti per evitare la retrocessione in Eccellenza. Nelle ore precedenti alla sfida però, raccontano le cronache, diversi calciatori hanno accusato dei malori tanto che alla fine il Real Aversa si è dovuto presentare con una formazione di fortuna. Formazione che ha subito un pesante 6-0 con tanto, quindi, di retrocessione.

“Quello che è accaduto ieri – dice Emanuele Filiberto in una nota – è qualcosa di inaudito e, dal mio punto di vista, è un attacco anche alla mia persona oltre che alla città di Aversa. Mai potevamo immaginare che nel 2023 potessero accadere cose simili”.

Dopo i malori avvertiti in mattinata dagli atleti del Real Aversa un dirigente della squadra campana aveva chiesto di poter rinviare la partita, con esito negativo. “A quel punto – prosegue Emanuele Filiberto – non avendo alternative, hanno cercato di mettere in campo i giocatori pieni di farmaci pur di far disputare la gara, addirittura hanno dovuto mettere un giocatore al posto del portiere under. Spero che qui si faccia chiarezza e giustizia Abbiamo già provveduto a denunciare la struttura che ci ha ospitato, ed ora faremo subito reclamo per far ripetere la partita e denunceremo tutto alla procura federale”.