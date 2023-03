Sei squadre squadre italiane nelle Coppe europee. L’Italia è l’unica ad avere ancora tutti i club nei tre tornei

Calcio, sei squadre italiane nelle Coppe europee. Tre giorni intensi: comincia l’Inter (martedì 14), segue il Napoli (mercoledì). Chiudono giovedì 16 in quattro: Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio. Il Milan ha già dato. Settimana delicata e storica: l’Italia è l’unica con tutte le squadre ancora nelle Coppe. Segno di un “risveglio”, come dice Arrigo Sacchi, ct azzurro dal 1991 al 1996, vice campione mondiale ‘94.

Facile condividere: abbiamo tre squadre in Champions, di cui una è già qualificata ai quarti (Milan). Anche l’ex ct azzurro (2006-2008) Roberto Donadoni sostiene che questa è una stagione “ Particolare”. Anche il terzo ex ct ( 2010 -2014) Cesare Prandelli dice che “Questa è una stagione anomala e paradossalmente potrebbe anche aiutare qualcuno “. Comunque sono già 13 anni che un club italiano non vince la Champions. L’ultima nostra Champions è quella dell’Inter nel 2010. Da allora abbiamo vinto la Super Coppa e il Mondiale per club 2010 ( Inter), poi la Conference 2022 con la Roma. Vediamo i 3 tornei europei.

Champions League

L’Inter col Porto, il Napoli al Maradona con l’Eintracht. I nerazzurri hanno a disposizione due risultati su tre. È vero che il Porto è rimaneggiato ma non va sottovalutato. A Oporto sarà una notte caldissima. Il Napoli ospiterà i tedeschi di Francoforte. Arbitrerà Antony Taylor il fischietto di Manchester.

Europa League

Anche qui si tratta del ritorno degli ottavi. La Juventus del ritrovato Rabiot( 9 gol stagionali) scenderà nella tana del Friburgo che è in buona forma come ha dimostrato battendo l’Hoffenheim 2 -1. La Juve partirà col vantaggio dell’1-0 dell’andata. La Roma è ospite della Real Sociedad. La Roma deve subito rimettersi in carreggiata dopo aver sbandato all’Olimpico con il Sassuolo. Oltretutto i giallorossi iniziano una settimana complicata che porta al derby.

Conference League

Nel terzo torneo per prestigio europeo, sempre organizzato dalla UEFA che l’ha fondato nel 2021 abbiamo due squadre vivaci come Fiorentina e Lazio. La Fiorentina è ospite del Sivasspor. È attesa da un ‘altra battaglia. Il club turco con sede a Sivas in casa è molto temibile; si profila un’altra battaglia. Infine la Lazio ospite della AZ Alkmaar, club olandese di buona esperienza. La squadra di Sarri, dato l’1-2 a vantaggio degli olandesi è chiamata alla rimonta. L’imperativo è quello di ribaltare il risultato senza pensare al derby di domenica.