Nasce la Juventus Beer: il marketing calcistico sta sfuggendo di mano

Nasce la Juventus Beer. Il marketing calcistico sta decisamente sfuggendo di mano ma tant’è. A fine aprile arriverà sugli scaffali la birra griffata Juventus. Per la cronaca la frase “Allegri prepara un finale di stagione a tutta birra” è già stato usato. Quindi preparatevi ai prossimi giochi di parole.

Giochi di parole riusciti o meno si tratterà comunque del primo caso nel mondo dello sport di una birra che prende il nome direttamente da una squadra di club.

Juventus Beer e comunicati aziendali

La birra, come recitano i comunicati, sarà prodotta da El Original, azienda che fa capo alla 25H Holding: fondata nel 2019 dall’imprenditore di origini marocchine Moulay Driss El Faria, ha rivoluzionato il mercato degli alcolici lanciando le “bollicine colorate”, vino spumante in quattro gradazioni di colore fluo diventate subito iconiche. Una novità assoluta in campo mondiale, spiegano le note aziendali, che gli ha permesso di crescere esponenzialmente fino a raggiungere in pochissimo tempo i 2,5 milioni di euro di fatturato e i 10 milioni di valore dell’azienda. La stessa azienda qualche tempo fa lanciò la birra Bombeer, altro gioco di parole davvero bello, in collaborazione con Bobo Vieri.

Basterà la Juventus Beer a rilanciare il club bianconero dopo le inchieste sulle plusvalenze e sulle manovre stipendi? Chissà.

