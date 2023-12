Sorteggi Euro 2024: l’Italia esordirà il 15 giugno a Dortmund con l’Albania. È stata inserita nel gruppo B con Croazia e Spagna. Commento a caldo del Ct Spalletti: ”Girone tosto. Che Vialli ci protegga”.

CERIMONIA ALL’ELBPHILHARMONIE DI AMBURGO

Al via alle 18 di sabato 2 dicembre con un mini concerto di una certa solennità assicurata da coro, orchestra d’archi, il tenore tedesco Jonas Kaufman e il celebre violinista David Garrett col suo prezioso “Guarneri Baltic” del 1731 (10 milioni di dollari) e arie italiane. Alle 18.14 la cerimonia entra nel vivo ospitando Gigi Buffon che porta il trofeo sul palco. A seguire nove leggende del calcio.

Sul Red carpet tedesco tante le stelle del calcio europeo (e mondiale). In evidenza il portoghese Luis Figo, ex Inter. Presenti il presidente federale Gravina e il Ct Spalletti. Il nome Italia esce dalle urne in coda ai sorteggi, cioè alle 18.47. Gli azzurri finiscono nel girone B con Spagna, Croazia e Albania.

LE FASCE DI PARTENZA

PRIMA FASCIA – Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Germania, Belgio.

SECONDA FASCIA – Danimarca, Turchia, Ungheria, Austria, Romania, Albania.

TERZA FASCIA – Olanda, Croazia, Scozia, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia.

QUARTA FASCIA – Italia, Serbia, Svizzera. Ne mancano ancora 3: usciranno dai playoff di marzo.Tre “mini tabelloni” da quattro squadre con due semifinali e una finale, tutte in gara secca In gara Galles, Finlandia, Polonia, Estonia; secondo gruppo: Bosnia, Ucraina, Israele, Islanda; terzo gruppo: Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakistan.

Sorteggi Euro 2024, i gironi

GRUPPO A- Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera. GRUPPO B – Spagna, Croazia, Italia, Albania GRUPPO C – Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra GRUPPO D – Polonia- Galles – Finlandia – Estonia, Paesi Bassi, Austria, Francia. GRUPPO E – Belgio, Romania, Slovacchia, vincente playoff B. GRUPPO F – Turchia, Portogallo, Repubblica Ceca , vincente playoff C.

IL REGOLAMENTO

Le 24 finaliste di Euro 2024 (20 qualificate, la Germania ospitante e le tre in arrivo dai playoff di marzo) saranno divise in 6 gruppi da 4 squadre , come da sorteggio. Si qualificano agli ottavi le prime 2 di ogni gruppo più le 4 migliori terze. Quindi si procede a eliminazione diretta fino alla finale di Berlino (14 luglio 2024).

LA MAPPA DI EURO 2024

Le partite del torneo Europeo (14 giugno-14 luglio 2024) si disputeranno in varie città: Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Colonia, Francoforte, Stoccarda, Monaco, Lipsia, Berlino. Curiosità: lo stadio più piccolo e’ quello di Lipsia ( capienza 42.000). Il più capiente è l’Olimpico di Berlino (70.000); secondo il BVB Stadium di Dortmund (66.000).

A MARZO DUE TEST PER GLI AZZURRI

Luciano Spalletti ha chiesto per marzo 2 partite amichevoli contro avversarie di alto livello. Due test impegnativi per crescere pensando all’Europeo. Il progetto delle amichevoli potrebbe concretizzarsi fuori Europa. C’è una prima ipotesi, ovvero gli Stati Uniti, dove non mancano i tifosi della nostra Nazionale. Anche in giugno saranno effettuate 2 amichevoli. Il 3 giugno a Coverciano ( data probabile ma non ancora ufficiale) potrebbe cominciare il ritiro pre-Europeo.