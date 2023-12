Due podi azzurri nella seconda gara di St.Moritz: Sofia Goggia e Federica Brignone. Le nostre punte di diamante ai lati del fenomeno americano Mikaela Shiffrin, vittoria n.91 della carriera.

Goggia e Brignone discesa di St. Mortiz: doppio podio

Demolito il record del leggendario Stenmark (86), ora la freccia del Colorado punta alla vittoria n.100. Può farcela; dalla sua ha l’età (28) ed un immenso talento.

Comunque giornata ampiamente positiva per le nostre sciatrici: Sofia ha centrato il podio n.50, Federica il 60esimo. Le straordinarie capitane della “Valanga Rosa” ancora una volta hanno fatto spettacolo sulla Corviglia.

La statunitense ha battuto Sofia solo per 15 centesimi e Federica di 17. Mikaela è stata perfetta sulla pista di Saint Moriz, sempre più a suo agio nella velocità: il suo 1’28”84, tempo strepitoso, ha resistito all’attacco di Goggia che nel finale ha tentato di rimediare un paio di sbavature di linea che l’hanno rallentata; la Brignone è ormai una sicurezza anche in discesa.

Dominio Shiffrin

La ragazza del Colorado sta raccogliendo i frutti di un solido lavoro in estate dedicato particolarmente alla velocità. Morale: quarto successo in discesa in Coppa del Mondo, terzo successo e quinto podio stagionale in nove gare. Risultati che permettono alla Shiffrin di allungare nella classifica generale. Ora ha 620 punti, 195 più di Federica Brignone che nel SuperG di domenica 10 ha l’occasione per avvicinarsi.

Il commento delle azzurre

Dopo il successo di venerdì in SuperG Sofia Goggia non è riuscita a ripetersi. Ha pagato l’errore nel tratto più veloce. Come ha detto ai microfoni Rai. ”In complesso ho disputato una buona prova con qualche sbavatura qua e là e un grosso errore nel finale che mi è costato la vittoria. Questo è il terzo giro in discesa per me, da settembre, e va bene così. Fede ha fatto un gran giro. Sono contenta del podio in discesa e che siamo in due”.

Federica Brignone è visibilmente soddisfatta del suo terzo posto, ottimo segnale in una stagione iniziata bene: due vittorie e quattro podi. Ha commentato ai microfoni Rai:” Sono molto contenta, ho messo in pista tutto quello che volevo fare. Sono riuscita ad attaccare bene le parti più lente e i curvoni, e sono stata veloce.

Sono davvero felice della mia discesa. Avevo detto che sarebbe stata una gara ai centesimi e così è stato. Da inizio stagione sono riuscita ad avere buoni risultati in tre discipline e questo fa tutta la differenza del mondo. Siamo una squadra forte e lo dimostriamo”. Nella top 10 è finita anche Marta Bassino a 69 centesimi dalla americana.

Ordine d’arrivo

1. Shiffrin in 1’28”84 ;2. Goggia a 15/100 ;3. Brignone a 17/100; 4. Huetter a 28/100; 5. Puchner a 30/100; 6. Aicher a 43/100; 7 Venier a 58/100; 8. Gisin a 64/100; 9. Weidle a 68/100; 10. Bassino a 69/100.