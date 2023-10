Storico Sinner, vince il torneo di Vienna battendo Medvedev: decimo titolo in carriera, uguaglia record di Panatta

Sinner di acciaio. Sinner storico. Ha vinto il torneo di Vienna battendo il russo Medvedev in tre set: 7-6, 4-6, 6-3 dopo 3 ore e 4 minuti di gioco.

Una finale stoica e storica segnata da un tennis di altissimo livello, ma soprattutto da una battaglia fisica e di nervi. L’azzurro è stato lucido nei momenti di difficoltà reagendo al terzo set dopo un secondo parziale perso nettamente.

Un terzo parziale da cineteca con un quarto game da 30 punti giocati in 23 minuti. E un ultimo game chiuso da Jannik dopo aver annullato 2 palle break. Per Sinner è il decimo titolo in carriera: ha eguagliato Adriano Panatta.

Dopo aver battuto Medvedev a Pechino per la prima volta il 4 ottobre scorso si è ripetuto infilando , come ha detto lui, una delle sue 5 migliori partite della carriera. Il 22 enne altoatesino ha colto un altro record. È il primo italiano a vincere 4 prestigiosi tornei nello stesso anno.

SODDISFATTO DELL’IMPRESA

Sinner conquista la vittoria n. 56 battendo il primato di Barazzutti. Ha detto, mentre la mamma piangeva:

” Sto bene sia fisicamente che mentalmente. Ho giocato bene nel primo set e sono riuscito a rientrare in partita quando Danil era un break avanti. Ho cercato di allungare gli scambi ma sono riuscito a sfruttare le tante palle break che ho avuto. Sono contento. È stata soprattutto una partita giocata sul piano mentale”.

BERTOLUCCI: JANNIK È IN CRESCITA

Anche il torneo di Vienna ha confermato le indicazioni di questa annata tennistica. Dice Paolo Bertolucci: ”Jannik Sinner è ormai stabilmente tra i primi 4 giocatori del mondo come testimonia anche la classifica. Contro Rublev (nella semifinale) , il Rublev che lo segue di una sola posizione nel ranking, l’azzurro ha vinto una partita complicata.

“Si è imposto sopratutto con una varietà di soluzioni e soprattutto con il suo straordinario rendimento alla risposta, fondamentale nel quale ormai il solo Djokovic, e di pochissimo, gli e’ davanti nel circuito. Il percorso austriaco ha inoltre consolidato i grandi miglioramenti al servizio, in particolare nelle tre partite che hanno preceduto la sfida con i due russi”.

IL RANKING AGGIORNATO

1. Djokovic punti 8955, 2. Alcaraz 8455, 3. Medvedev 7235, 4. Sinner 5245, 5.Rublev 4455, 6. Tsipras 3855, 7. Zverev 3505, 8. Rune 3290, 9. Tayolr Fritz 3100,10. Hurkacz 3075.