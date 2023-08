Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell’automobilismo, è morto giusto 70 anni fa (11 agosto 1953) nella sua adorata Mantova. Ancora oggi le sue imprese sportive suscitano ammirazione e ricordi. Ho sottomano la Gazzetta dello sport di lunedi 12 settembre 1938, il giorno dopo l’ennesimo trionfo all’autodromo di Moza, primo con l’Auto Union nel GP d’Italia. Secondo Farina con l’Alfa Romeo. Titolo: ”Tazio Nuvolari stravince sbaragliando il campo”. Occhiello passato alla storia: ”Il più grande pilota del mondo“.

Tazio Nuvolari, piccolo ma con muscoli e nervi d’acciaio

Fisico da fantino (1,64 per 65 kg), accento mezzo veronese (mantovano di Castel d’Ario), impermeabile allo stress, sorriso galeotto, ha gareggiato per un trentennio (1920-1950) fermandosi solo i sei anni del secondo conflitto mondiale. Ha trionfato ovunque, anche in America. Ha guidato le più belle auto dell’epoca: Alfa, Ferrari,

Maserati, Bugatti, la tedesca Auto Union, la torinese Cisitalia (quest’ultima attiva fino al 1963). In poche parole: Nuvolari, una leggenda universale. Cantato anche da Lucio Dalla. Una leggenda “caricata” anche con qualche eccesso di fanatismo. Vedi la panzana dei ”fari spenti nella notte” per uccellare il rivale Achille Varzi in una epica e mai identificata Mille Miglia (1930?).

Gesta sovrumane, delirio di azzardi

Ne ha fatte tante di cose incredibili, tuttora narrate col tono fiabesco. E si continua a ricordare quella volta che corse addirittura ingessato o quella volta che guidò senza volante. E molti si tramandano l’episodio di quando “Nivola” arrivò al traguardo perdendo pezzi lungo la strada. Vero ,falso o semplicemente esagerato per stima e affetto? Di certo Tazio era un fuoriclasse, un uomo magnetico dalla guida impetuosa con cui aggrediva le curve mettendo l’auto di traverso. Un gatto glaciale. E la folla impazziva.

Tre episodi inediti

Abitavo a due passi da casa Nuvolari. Spesso la vedova a Carolina mi invitava a bere un “Alchermes“ rosso che versava in bicchierini fiorati. Giorgio Tosatti, all’epoca direttore del Corriere dello sport, conoscendo questa mia frequentazione, mi incaricò di intervistare la signora Nuvolari tirata in ballo nello show di Maurizio Costanzo.

Carolina accetta e mi racconta: