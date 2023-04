Tennis italiano principesco. Al torneo Master 1000 di Montecarlo regala una giornata storica. Un giovedì 11 aprile che entra di diritto nella cineteca del tennis azzurro. Il giovane e talentuoso Lorenzo Musetti ha battuto in tre set Sua Maestà Djokovic, il serbo n.1 del mondo. È l’ottavo italiano di sempre che è riuscito a piegare il leader ATP. È entrato nella compagnia (ristretta) in una compagnia (ristretta). E cioè con Barazzuti, Pabaram Ponzi,Volandri.

E più recentemente Fognini (battuto Murray), Sonego (Djokovic),Sinner (Alcaraz), Lorenzo ha dato spettacolo, Vittoria oltretutto in rimonta, di testa (4/6, 7/5, 6/4). Passaggio ai quarti assolutamente non pronosticato; dunque magico. E chi affronterà? Jannik Sinner, n.8 del mondo, il bolzanino d’acciaio. che ai quarti ci è arrivato con i brividi; battuto il polacco Hurkacz dopo aver annullato un match point.

L’ironia del ventenne toscano

Anche questo fa parte del personaggio. Incassata la storica vittoria sul palcoscenico del Principato ha liberato i suoi vent’anni e il labbro toscano ironizzando contro chi invocava per lui un cambio di allenatore. Lo ha fatto anche come gesto liberatorio al termine di un match pieno di break e controbreak funestato da un acquazzone che ha imposto lo stop di un’ora.

Musetti ha avuto la forza mentale di restare nel match anche quando sembrava finito. Certo di fronte aveva un Djokovic arrugginito dopo la sosta forzata causa divieto di tornei in America per il fatto di non essersi vaccinato; ma tutto ciò non toglie meriti e fascino all’ impresa di Lorenzo. Così come restano memorabili le vittorie su Djokovic dei soli tre azzurri che ce l’hanno fatta: Volandri ad Umago nel 2014, Cecchinato al Roland Garros nel 2018 e Sonego a Vienna nel 2020.

Tennis italiano: Berrettini stop, Roma a rischio

Purtroppo l’infortunio lamentato dal tennista romano che l’ha costretto a ritirarsi dagli ottavi dopo la splendida vittoria sull’ argentino Cerundolo in 80 minuti rischia di saltare gli Internazionali di Tennis di Roma (9-16 maggio). Berrettini accusa una lesione di secondo grado ai muscoli addominali obliqui. Già in partita Matteo aveva accusato il problema chiedendo l’intervento del trainer per un antidolorifico. Nella conferenza stampa a fine match aveva però tranquillizzato tutti sulle sue condizioni fisiche. Ieri il colpo di scena affidato in inglese sul profilo Instagram:” Non so da dove cominciare, stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere. Questo è davvero un momento difficile. Il dolore è peggiorato durante la notte”. I medici hanno calcolato i tempi di recupero; si parla di 3 o 4 settimane.