Martedì la Nazionale partirà per la Thailandia, dove venerdì esordirà al Mondiale contro la Slovacchia. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il ct Julio Velasco appare sereno e convinto: “La motivazione non ha avuto bisogno di nulla. Le ragazze hanno addirittura fatto un patto tra loro: dare il massimo per riportare in Italia un Mondiale che non vinciamo dal 2023. E questo gruppo non ha mai vinto. Sono consapevoli che se riescono a vincere Olimpiadi, Nations League e Mondiale diventano una squadra importante. Non ho avuto bisogno di motivarle. Questo è un gruppo fantastico”.

Arrivato un anno e mezzo fa, Velasco ricorda le difficoltà iniziali: “Dicono che io vinco perché creo il gruppo. Ma il gruppo si crea perché si vince. Noi siamo progrediti nei particolari tecnici che dovevamo migliorare. Sì, c’è anche la parte psicologica, ma quella ce l’hanno messa soprattutto le ragazze”.

Sulla pressione del ruolo di campioni olimpici: “Un vantaggio perché c’è consapevolezza. Le ragazze sanno di essere forti. Ma lo svantaggio è l’obbligo di vincere, il fardello più pesante che uno sportivo possa avere. Per questo la nostra filosofia è ‘palla dopo palla, set dopo set, partita dopo partita’. È da qui che è nato il mantra del ‘qui ora’”.

E sulla vittoria: “Si impara di più da una sconfitta. Però io dico sempre: dopo una vittoria bisogna ragionare come se avessimo perso. Così pensiamo a dove migliorare. Le ragazze sono state bravissime in questo”.