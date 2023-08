Quattro partite, quattro vittorie: lo show delle azzurre del volley continua. L’Europeo femminile ripete a Torino il tris delle vittorie precedenti. Battuta la Bosnia Erzegovina 3-0 con parziali inequivocabili: 25-21 ,25-17, 25-19. L’Italia è agli ottavi che si svolgeranno a Firenze. Una prestazione con tre mattatrici: Paola Egonu, 16 punti, la capitana Sylla (14) e Pietrini (9). Festeggiata una travolgente Egonu tornata ai suoi livelli. È stata schierata titolare al posto della Antropova che è rimasta a riposo per un risentimento leggero agli addominali. Paola ha anche difeso come mai le era riuscito in passato. La vittoria di Torino ha regalato il primo posto aritmetico nel girone.

Italia volley, mai perso un set

In 4 partite le azzurre hanno sempre concluso 3-0. E con il ritorno della Egonu ha potuto trovare spazio al centro Squarcini e in banda Omoruy. Il CT Mazzanti continua le sue sperimentazioni : anche con la Bosnia ha utilizzato tutta la panchina fuorché Antropova e Parrocchiale. Egonu si è dichiarata felice: ”Sono contenta. Ho giocato con questa squadra davanti ad un bellissimo pubblico. Ho un nuovo ruolo? Si, mi sono messa a disposizione della squadra: se c’è bisogno di stare in campo ci starò, se c’è bisogno di fare il tifo dalla panchina farò anche quello. La pressione? Non è una cosa che sentiamo. Ogni manifestazione ha una storia a se e quindi bisogna vedere quello che succederà“.

Tabellino e classifica

Italia: Orro, Pietrini 9, Danesi 6, Egonu 16, Sylla 14, Lubian 2; Fersino (L), Squarcini 4, Nwakalor 2, Bosio, Omoruy 2, Degradi 2. Le migliori della Bosnia: Boskovic 8, Paratzik 9. Il match è durato 84 minuti. Classifica girone B: Italia 12, Bulgaria 8, Romania 7, Svizzera 6, Bosnia 5, Croazia 1.