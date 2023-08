Europeo Volley femminile, l’Italia ha battuto anche la Bulgaria 3-0, tre partite, tre vittorie.

I parziali sono eloquenti: 25-16, 25-17, 25-13. Nel Maracanà di Monza tutto esaurito. E così dopo aver dominato Romania e Svizzera, le azzurre hanno ripetuto il trattamento con le bulgare del CT italiano Lorenzo Micelli. L’Italia è a un passo dalla qualificazione agli ottavi. L’obiettivo è il primo posto del girone B. Ora le azzurre su trasferiscono a Torino dove il prossimo 22 agosto affronteranno la Bosnia.

EUROPEO, PARTITA SEMPRE SOTTO CONTROLLO

Il CT Mazzanti ha fatto la consueta rotazione. Ha messo in campo tutte le ragazze a disposizione. Tre solo non sono entrate: Egonu, Fersino, Degradi. Paola Egonu rimasta in panchina ha sostenuto le azzurre con un tifo scoppiettante e un sorriso costante. Buon segno. È impaziente di giocare.

EGONU FERMA AI BOX

Il CT Mazzanti ha dovuto fare a meno di Paola Egonu bloccata da un affaticamento muscolare e tenuta precauzionalmente a riposo. L’ha sostituita egregiamente Antropova assistita da una ottima Orro. Anche Parrocchiale, libero al posto di Fersino, ha fornito una ottima prestazione.

Sotto rete Marina Lubian ha offerto le migliori garanzie alzando un muro che ha dato pochissimo respiro all’attacco ospite. C’è stato tempo di vedere in campo Nwakalor e Bosio ma il rendimento del collettivo non è mutato. Hanno partecipato allo show due altre azzurre: Squarcini e Omoruy.

Eccellente come al solito la Pietrini (8 punti). Mattatrici della serata Antropova (15 punti) e Sylla (14). Sorprendente Ekaterina Antropova: 4 ace, 4 muri; ha chiuso con il 54% in attacco con tre bombe al servizio: fucilate record (94,1 km/h). Soddisfatto Mazzanti:” Le ragazze sono cresciute nel corso del match con la qualità dei colpi di attacco. Fino a un certo punto erano un po’ bloccate poi hanno cambiato passo e abbiamo ottenuto quello che si è visto”.

ORA L’ESAME BOSNIA A TORINO

Martedì a Torino c’è l’incontro-esame con la Bosnia Erzegovina(21.15) e mercoledì con la Croazia; l’Italia chiude il girone B ma può già iniziare a pensare alla gara degli ottavi che è in programma a Firenze sabato prossimo. Il CT spera di recuperare Paola Egonu fermata nel riscaldamento perché sentiva ancora un fastidio e i sanitari dell’Italia hanno ovviamente preferito non rischiarla per averla di nuovo a disposizione per le prossime partite.

Italia vs Croazia – Diretta tv su Rai Sport HD fino alle 22.00, per poi passare su Rai2, e Sky Sport Summer

IL TABELLINO DELLE AZZURRE

Sylla 14, Lubian 8, Orro e Pietrini 8, Danesi 3,Antropova 15; Parrocchiale (L), Nwakalor 2, Squarcini 5, Omoruy 6, Bosio. Non entrate Egonu ,Fersino , Degradi.

EUROPEO, CLASSIFICA GIRONE B

Italia punti 9, Bulgaria 6, Bosnia 4, Romania 4, Svizzera 3, Croazia 1. Agli ottavi passano le prime 4 di ciascun girone.