Champions e Mondiali: la pallavolo azzurra torna sotto i riflettori internazionali. Martedì 9 dicembre scatta la stagione europea e l’Italia è presente con tre squadre: Perugia, Trento, Civitanova. In Brasile (9-14 dicembre) c’è il torneo femminile iridato per club e il Belpaese schiera le sue due corazzate: Conegliano e Scandicci; le venete nel gruppo B, le toscane nel gruppo A. Se tutto andrà bene il derby italiano potrà solo arrivare in semifinale o in finale. Nel dettaglio.

Una Champions con 7 campioni mondiali

Si annuncia una stagione europea di alto livello tecnico e spettacolare. Le tre squadre italiane contano sette campioni del mondo: due sono i pilastri del Perugia, cioè Simone Giannelli e Roberto Russo; leader indiscusso il primo, formidabile centrale il secondo. Il Trento schiera Alessandro Michieletto, schiacciatore mancino, miglior giocatore del mondiale 2025. La Lube Civitanova presenta 3 azzurri di enorme talento: lo schiacciatore Mattia Bottolo, protagonista dell’ultimo titolo iridato vinto dall’Italia. Con lui il libero Fabio Balaso e il centrale Giovanni Gargiulo. Le tre squadre polacche sono le avversarie più toste. In ogni caso sarà una Champions d’Oro con gli umbri detentori, i tricolori trentini e i marchigiani che hanno vinto l’ultima edizione della Coppa Italia. Prima squadra a debuttare nel girone A sarà Trento contro Lubiana (giovedì sera). Mercoledì il debutto di Perugia contro Praga. Stasera Civitanova-Montpellier. Il Perugia sta dominando anche in campionato seguito da Verona e Trento.

Il mondiale in Brasile è il samba delle stelle

Il torneo mondiale del volley femminile per club torna a San Paolo dopo 31 anni. Squadre suddivise in due gironi di qualificazione, sabato le semifinali, domenica la finalissima. Le squadre italiane hanno collezionato 4 vittorie nella storia del mondiale per club femminile: il Ravenna nel 1992 e il Conegliano nel 2019, 2022 e 2024. Le stelle più attese sono la brasiliana Gaby del Conegliano e il martello Antropova dello Scandicci. È la prima volta che Scandicci si presenta a un torneo iridato. L’attacco è guidato da Ekaterina Antropova, la bomber che dal 2021 guida l’attacco toscano.