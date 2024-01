Cristiana Ciacci, l’unica figlia di Antonio Ciacci, in arte Little Tony, è tra i nomi più cercati in Italia su Google Trend. Nelle scorse ore è infatti apparsa una lunga intervista sul Corriere della Sera, in cui Ciacci parla del rapporto con il padre, morto nel 2013 a 72 anni, svelando di aver sofferto anche di problemi di anoressia, una malattia che il cantante non sembra avere compreso fino in fondo, forse anche a causa dei tempi che furono, quando i disturbi alimentari erano ancora troppo sottovalutati, dal punto di vista fisico e psicologico.

Cristina, oggi 51 anni, materialmente aveva tutto, come lei stessa ammette. Ma forse a mancarle sono stati proprio gli affetti più prossimi: i suoi genitori. Little Tony, che ha aiutato tantissime persone, “con me purtroppo c’è stato poco. Sempre in giro di qua e di là, miliardi di concerti. Mamma in viaggio. Mi lasciavano con la nonna o la governante. Avevo tutto. Pure una piscina olimpionica in giardino. Ma avrei voluto un fratello o una sorella con cui giocare. Passavo mesi da sola”, ha spiegato.

“E questo mi ha causato tanti problemi. Per 12 anni ho sofferto di anoressia. Una malattia che mio padre non ha mai riconosciuto. ‘Ma che ci vuole? Basta che apri la bocca e mangi’. Ci ho messo tempo a capire che reagiva così per ignoranza. E in certi momenti sì, l’ho detestato”, ha continuato. Ma Cristina lo ha perdonato: “C’era un grande amore, tra me e mio padre. Per questo ci soffrivo tanto. Siamo nati lo stesso giorno, il 9 febbraio. Stesso carattere”.