Flavio Insinna lascia la Rai? Dagospia: “Andrà a La7 dove condurrà un preserale”

Dopo gli addii di Fabio Fazio e Amadeus sembra che anche Flavio Insinna presto lascerà la Rai. Il conduttore, scrive Dagospia, potrebbe infatti passare a La7. Sul canale di Urbano Cairo Insinna dovrebbe condurre un preserale che farà da traino al telegiornale di Enrico Mentana.

Da parte sua, il conduttore, che attualmente è uno dei giudici dello show Achiappatalenti di Milly Carlucci, acora non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Di un possibile passaggio di Insinna a La7 si era parlato già lo scorso anno, quando divenne ufficiale che il conduttore avrebbe lasciato il timone dell’Eredità. “L’amore con la Rai durerà per sempre e ringrazio anche La7, che non mi ha solo cercato, mi voleva proprio. Con il direttore Andrea Salerno ci vogliamo bene. Ma andare a fare lo stesso gioco (si parlava allora di Lingo, condotto in precedenza da Caterina Balivo, tornata da questa stagione in Rai ndr), nello stesso orario, contro me stesso, non è nel mio dna”, aveva spiegato a settembre Insinna, dopo aver condotto durante l’estate alcuni speciale di Techetecheshow.