Non so chi si é inventato questa cosa, ho detto “porto via” prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. E’ passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto”. E’ la dichiarazione di Gianluca Grignani dopo che dal web è partita nei suoi confronti l’accusa di aver bestemmiato durante l’esibizione.

Grignani interrompe l’esibizione

Esibizione che, a metà della sua interpretazione al festival di Sanremo Grignani interrompe e chiede di riprendere, con un riferimento ironico alla vicenda Blanco. “A cinquant’anni so come si fa, a 20 non lo avrei saputo”. Poi spiega: “Mi sono fatto abbassare troppo la voce dall’ottimo fonico di palco e non la sento più in cuffia”, si è giustificato il cantante prima di riprendere il brano “Quando ti manca il fiato”.

La camicia “No War”

Alla fine della sua esibizione Gianluca Grignani si toglie la giacca e, mettendosi di spalle, mostra la scritta “No war” che campeggia sulla sua camicia. Dopo aver salutato il pubblico, il cantante rientra sul palco per prendere il mazzo di fiori, offertogli da Amadeus, che lancia in platea.