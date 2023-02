Ilenia Pastorelli, chi è l’attrice romana del film Lo chiamavano Jeeg Robot

Dall’esperienza come modella al Grande Fratello, poi il successo con il film Lo chiamavano Jeeg Robot e la vittoria del David di Donatello: la carriera di Ilenia Pastorelli è già ricca di momenti importanti, nonostante sia ancora agli inizi. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata dell’attrice romana.

Dove e quando è nata, età, biografia di Ilenia Pastorelli

Ilenia Pastorelliè nata a Roma il 24 dicembre del 1985. Ha 37 anni. Da piccola frequenta l’Accademia Nazionale di Danza ma fin da giovane è impegnata come modella per non pesare sulle spalle della madre. A 18 anni va a vivere da sola. Raggiunge una certa notorietà quando partecipa al Grande Fratello nel 2012, arrivando fino alla semifinale.

Fidanzato, Instagram, vita privata di Ilenia Pastorelli

L’attrice è stata legata al concorrente del Grande Fratello Rudolf Mernone. Ad oggi l’attrice sembra essere single e durante un’intervista per Io Donna, datata 2016, aveva dichiarato: “Ho questo problema con gli uomini: mi stufo presto”. Riguardo il suo uomo ideale, la Pastorelli ha rivelato: “Mi attrae chi è chiuso, chi non è fanatico e un po’ nerd, chi non dà importanza a come si veste, chi non è egoriferito, chi non va dall’estetista a togliersi le sopracciglia, che tra l’altro fa un dolore cane”. Sul suo profilo Instagram l’attrice pubblica molte foto della sua vita professionale e poche di quella privata: ileniapastorelli.

La carriera di Ilenia Pastorelli

L’attrice fa il suo esordio sul grande schermo nel 2016 con il film Lo chiamavano Jeeg Robot, di Gabriele Mainetti. Per questa interpretazione vince il David di Donatello come migliore attrice protagonista. Nello stesso anno la Pastorelli esordisce anche in televisione, presentando con Fabrizio Biggio il programma Stracult. Nel 2017 recita nel film di Laszlo Barbo Niente di serio e l’anno successivo in Benedetta follia di Carlo Verdone. Nel 2019 l’attrice è nel film di Massimiliano Bruno Non ci resta che il crimine e in quello di Michela Andreozzi Brave ragazze.

Nel 2020 è la giurata de Il cantante mascherato e l’anno successivo è la protagonista dei film Quattro metà e C’era una volta il crimine. Nel 2022 torna sul set per il film di Dario Argento Occhiali neri.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI ILENIA PASTORELLI