Davvero mezzo milione di tifosi juventini hanno disdetto l’abbonamento di pay per view a Dazn e Sky? La cifra è indicata da un articolo de Il Giornale, del resto la gran cassa social del tifo organizzato bianconero suona la carica della fuga da Dazn.

Juventus, mezzo milione di disdette “bianconere” a Dazn e Sky?

Alle tv i numeri non tornano, nessuna conferma ai dati de Il Giornale. Sulla notizia delle presunte 263mila disdette sparate qualche giorno fa pende luminosa l’insegna della fake news.

Eppure la schiera più numerosa di tifosi italiani sembra marciare compatta contro i “poteri forti” che hanno deciso la condanna prontamente eseguita dei 15 punti di penalizzazione per il noto affare del ricorso eccessivo e fraudolento alle plusvalenze.

Con 15 punti in meno che senso ha, peraltro, seguire le partite della Juve in tv, per quale obiettivo? Con la prospettiva, nient’affatto remota, di un supplemento di penalizzazioni per la disinvolta gestione degli stipendi dei calciatori durante lo stop pandemia.

Le tv un po’ tremano, essendo il tifo juventino la platea più vasta di utenti potenziali. Sono 8 milioni, in sette su dieci delle partite più viste c’è sempre la Juventus. E i disservizi tecnici di Dazn nella ricezione del segnale digitale non aiutano.

Dicono di rinunciare alle trasferte (per non finanziare gli avversari), dicono di seguire in alternativa le partite al club di riferimento. Dove? Su Dazn? Alla radio? Con il pezzotto? Mezzo milione di disdette? No, ma non è detto che…