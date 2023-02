Marco Masini, chi è il cantante di Ci vorrebbe il mare e L’uomo volante

Marco Masini è uno dei cantanti più conosciuti del panorama musicale italiano. Il primo successo della sua carriera risale al 1990 ed è Disperato, brano con il quale partecipa al Festival di Sanremo arrivando primo tra i giovani nella sezione Novità. Da quel momento in poi il cantante non si è più fermato, firmando canzoni che sono entrate nella storia della musica italiana. Scopriamo la carriera, la vita privata e la biografia del cantante.

Dove e quando è nato, età, biografia di Marco Masini

Marco Masini è nato a Firenze il 18 settembre del 1964. Ha 58 anni. Il cantante si avvicina al mondo della musica da molto giovane e durante gli anni del liceo forma il gruppo Errata Corrige. Importante per la carriera del cantante è l’incontro nel 1986 con Giancarlo Bigazzi. Masini diventa concertista dal vivo nella tournée di Umberto Tozzi, col quale nel 1988 si esibisce al Royal Albert Hall di Londra. Nello stesso anno esce il 45 giri Uomini, con il quale Masini avrebbe voluto partecipare a Sanremo.

Compagna, Instagram, figli, vita privata di Marco Masini

Il cantante è particolarmente riservato riguardo la sua vita privata. Masini non è sposato ma ha rivelato di aver avuto una relazione con Aurora Nardozzi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La loro storia è finita nel 2023. Il cantante non ha figli ma sull’argomento ha dichiarato: “Un figlio offre un confronto con noi stessi con quel che siamo e con quel che vogliamo diventare. Se non arriva, soprattutto perché bisogna essere in due, non cerco di inventarmi nulla”. Il profilo Instagram del cantante conta oltre 120mila follower: marcomasini_official.

Intorno al 2001 il cantante è sparito dalla scena a causa di diverse voci circa il suo presunto portare sfortuna. Durante un’intervista il cantante ha dichiarato: “Lo sanno tutti che ho avuto seri problemi perché qualcuno mi ha etichettato, come era già successo a Mia Martini. È accaduto in passato, ma oggi non riesco a sorriderne”.

La carriera di Marco Masini

Nel 1990 Masini partecipa al Festival di Sanremo con il brano Disperato, arrivando primo tra i giovani nella sezione Novità. Tra i più grandi successi del cantante ci sono brani come Ci vorrebbe il mare e T’innamorerai, scritti in collaborazione con Giancarlo Bigazzi. Masini vince il Festival di Sanremo nel 2004 con la canzone L’uomo volante, uno dei suoi brani più famosi e di successo. Ad oggi il cantante ha pubblicato oltre 20 album, vendendo sette milioni di copie in tutto il mondo.

