Naomi Buonomo chi è, quando è nata, fidanzato, Instagram, vita privata, L’eredità, biografia e carriera

Ballerina e conduttrice televisiva, Naomi Buonomo è pronta a farsi conoscere al grande pubblico grazie al programma L’eredità, nel quale vestirà i panni della professoressa al fianco di Michelle Masullo. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata della riservatissima Buonomo.

Quando è nata, biografia di Naomi Buonomo

Non abbiamo informazioni riguardo l’anno di nascita, così come il luogo, che però potrebbe essere Napoli. Sappiamo, però, che la ballerina è nata il 3 novembre. Data la grane riservatezza della ragazza, al momento della sua biografia non si sa praticamente nulla.

Fidanzato, Instagram e vita privata

Così come per la biografia, anche la vita privata della Buonomo è al momento avvolta nel mistero. Non sappiamo se abbia un fidanzato o meno. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 7milla follower, la ragazza pubblica molti scatti della sua vita privata. Profilo Instagram: its_naomigram.

La carriera di Naomi Buonomo

La ragazza studia management all’Università Parthenope. Riguardo la sua carriera, sappiamo che è una ballerina, modella e conduttrice televisiva. In una televisione locale ha infatti condotto il programma Il bello del calcio. Ha poi preso parte allo spettacolo teatrale Bis! di Francesco Cicchella. Da quest’anno, al fianco di Michelle Masullo, la modella partecipa allo storico programma L’eredità in qualità di professoressa.