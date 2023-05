Netflix cambia le regole e introduce il concetto di nucleo domestico: d’ora in poi infatti potrà sfruttare l’abbonamento solo chi vive nella stessa abitazione e usa lo stesso Wi-Fi. Chi userà la password con un altro Wi-Fi e in un’altra abitazione dovrà o fare un nuovo abbonamento o pagare un costo aggiuntivo di 4,99 euro.

“L’account Netflix – spiega l’azienda – è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi” ma chi invece è ”un utente extra” dovrà pagare un costo aggiuntivo di 4,99€/mese. Lo annuncia Netflix che a partire da queste ore inizierà ad inviare una email di spiegazione agli abbonati in Italia che condividono l’account Netflix al di fuori del proprio nucleo domestico.

L’abbonamento extra però ”attualmente non sarà disponibile per gli abbonati che pagano attraverso i nostri partner”.

Netflix e la mail sulle novità sull’abbonamento

Cosa si intende per nucleo domestico

