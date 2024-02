Chi è Paolo Vallesi, età, moglie, figli, vita privata e carriera. Il cantante vincitore nel 1991 del Festival di Sanremo con “Le persone inutili” e grande protagonista tra i big l’anno successivo con “La forza della vita”, è ospite a La Volta Buona, il programma condotto a partire dalle ore 14 da Caterina Balivo su Rai Uno.

Paolo Vallesi chi è: età e biografia

Paolo Vallesi nasce a Firenze il 18 maggio del 1964, ha 59 anni ed è del segno zodiacale del Toro. Durante la sua carriera ha cantato anche in spagnolo: è uno dei cantautori italiani amati anche in America Latina e Spagna. Le sue canzoni sono state tradotte in olandese e portoghese e lanciate all’estero.

Dopo aver studiato pianoforte fin dall’età di nove anni, Vallesi comincia a lavorare nel mondo della discografia come arrangiatore. Nel 1990 pubblica il primo singolo “Ritornare a vivere/Sta diventando una donna,” il cui brano principale partecipa ad Un disco per l’estate. L’anno seguente Vallesi partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Le persone inutili”, vincendo nella categoria Giovani. Nel 1992 Paolo ritorna a Sanremo nella categoria Big e si classifica alla terza posizione con il brano “La forza della vita”.

Nel 2023 è tornato di nuovo all’Ariston per duettare con I Cugini di Campagna nella serata delle cover. Sulla serata il cantante ha detto: “Sarà un connubio fatto di voci diametralmente opposte”.

Paolo Vallesi, la carriera dopo Sanremo

Nel 1999, Vallesi pubblica l’album (il quinto della sua carriera) “Sabato 17:45” e parte per un tour. Nel 2002 esce “Felici di essere”, primo Greatest hits dell’artista con l’aggiunta di tre brani inediti. Il disco viene riproposto nel 2003 con il titolo Best of, e alcune variazioni alla tracklist, a cui si aggiunge un duetto con la cantante spagnola Mara. Nel 2005 Paolo Vallesi partecipa come concorrente al reality show La talpa e alla fine del gioco si scopre che è lui la talpa.

Moglie, figli e vita privata

Paolo Vallesi è stato sposato con Cinzia ed ha un figlio di nome Francesco, nato nel 1997. A Vanity Fair, dopo la separazione ha raccontato: “A 38 anni mi sono separato dalla madre di mio figlio Francesco. Stavamo insieme da quando ne avevo 18, anche se mi imposero di nasconderla perché per fare breccia sul pubblico delle ragazzine era meglio far credere che fossi single. Dopo la separazione, senza mio figlio accanto, è stata dura”. Paolo Vallesi attualmente è fidanzato con Sara Flaherty, una donna più giovane di lui di cui non si sa nulla, essendo a quanto pare molto riservata.

Paolo Vallesi e la malattia

Nel 2019 durante la trasmissione Vieni da me, Paolo Vallesi confessa di aver avuto il cancro. “Ora posso raccontarlo perché è finita e non è più un problema per la mia persona, per i miei familiari e per chi mi sta vicino – aveva detto Vallesi. Non è ho parlato prima perché è una cosa abbastanza di recente, è stata una cosa quasi contemporanea al periodo della mia partecipazione a Ora o mai più, e ho preferito il silenzio perché non volevo che in qualche modo una cosa del genere avesse a che fare con il mio ritorno alla mia carriera artistica”.