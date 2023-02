Dietro le quinte del teatro Ariston, durante la terza serata, si sarebbe sfiorata una rissa tra due big della canzone con annesso lancio di bicchieri o di una bottiglietta. Il condizionale è d’obbligo perché sono subito arrivate le smentite.

Sanremo, rissa dietro le quinte tra due big: chi sono?

Durante la diretta, dietro le quinte, sarebbero volate parole pesanti tra due cantanti. Si è parlato di Madame e Anna Oxa, oppure Madame e Ariete. Conferme, al momento, non ce ne sono. L’unica citata in tutti e due i casi è Madame che, come noto, ha rischiato l’esclusione dalla gara quando si è scoperto che aveva ottenuto false certificazioni per il green pass.

Quello che è certo è che la scaletta del programma è stata modificata, cambiando l’ordine di ingresso di alcuni cantanti. Più probabile, stando sempre alle voci, che a discutere siano state Madame e Anna Oxa. Quest’ultima ha mostrato fin dall’inizio insofferenza verso il pubblico e la sala stampa che ha criticato la sua canzone.

La smentita

Rissa o no, intanto c’è da registrare la smentita ufficiale arrivata da parte sia di Anna Oxa, sia di Madame.