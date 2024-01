Vivere a 93 anni mantenendo la forma fisica di un 40enne è un traguardo straordinario. Richard Morgan, irlandese, panettiere in pensione e quattro volte campione mondiale di canottaggio indoor, ha recentemente catturato l’attenzione degli scienziati grazie alla sua salute invidiabile. Gli scienziati hanno voluto così studiare questo fenomeno incredibile. E infatti, il recente studio pubblicato sul Journal of Applied Physiology ha svelato i segreti che stanno dietro a questa incredibile giovinezza.

Scopriamo insieme le quattro abitudini chiave che hanno contribuito a mantenere Morgan in forma e vitalità.

1. Allenamenti a bassa intensità con sforzo dosato

Morgan pratica un allenamento di 40 minuti al giorno, con il 70% della sua attività a un livello di intensità leggera. Questo approccio segue le raccomandazioni degli esperti sull’allenamento cardiovascolare per migliorare la longevità. Circa il 20% del suo allenamento è a intensità moderata, mentre il restante 10% coinvolge attività ad alta intensità. Questa varietà di intensità contribuisce a migliorare la salute cardio-respiratoria e la capacità di utilizzare l’ossigeno durante l’esercizio.

2. Due giorni di sollevamento pesi

Oltre al canottaggio, Morgan pratica il sollevamento pesi due giorni a settimana. La sua routine comprende affondi, piegamenti e curl con i manubri. Il sollevamento pesi è noto per prevenire malattie croniche e contribuire a una vita più lunga. Non servono ore in palestra; 30-60 minuti a settimana sono sufficienti. L’importanza di allenare i muscoli fino quasi al cedimento muscolare contribuisce a renderli più forti, ma è fondamentale evitare l’esaurimento per minimizzare il rischio di lesioni.

3. Una dieta ricca di proteine

La dieta di Morgan include un elevato apporto proteico, con circa 1 grammo di proteine per ogni chilogrammo di peso corporeo al giorno. Le proteine hanno giocato un ruolo cruciale nel mantenere una muscolatura sana e un basso contenuto di grasso corporeo, risultati tipici di individui molto più giovani. Questa quantità superiore alle linee guida standard è consigliata per coloro che praticano attività fisica e per preservare la massa muscolare durante l’invecchiamento.

4. Tanta costanza

Uno dei pilastri fondamentali del successo di Morgan è la sua costanza nella routine di allenamento e dieta. I cambiamenti fisici richiedono tempo, e la perseveranza nel seguire una routine è essenziale per ottenere benefici a lungo termine. Morgan ha iniziato la sua avventura nel fitness a 73 anni, trasformando un vecchio capanno del giardino in una palestra improvvisata. La sua dedizione e la capacità di mantenere le abitudini nel tempo sono la chiave del suo straordinario benessere.

La storia di Richard Morgan è un esempio di come uno stile di vita attivo, allenamenti dosati e una dieta equilibrata possano contribuire a mantenere la giovinezza anche oltre i novant’anni. Seguire i suoi quattro pilastri potrebbe essere il segreto per una vita sana e vitale a ogni età.