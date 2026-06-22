A Milano, in via Moscova, una donna in sedia a rotelle si è trovata impossibilitata ad attraversare la strada a causa di un’auto parcheggiata sulle strisce pedonali. Il veicolo ostruiva completamente l’accesso allo scivolo necessario per raggiungere il marciapiede, impedendo di fatto il passaggio alla donna. La signora, come vendetta, ha tirato fuori una bomboletta spray e ha colorato la targa e parte del portabagagli della Fiat 500.

La scena è stata ripresa in un video che negli ultimi giorni ha fatto il giro dei social network, suscitando numerose reazioni e riaccendendo il dibattito sul rispetto delle norme stradali e sull’accessibilità degli spazi urbani. Al momento non è stato chiarito quando siano state registrate le immagini, ma l’episodio ha comunque sollevato indignazione tra gli utenti del web.