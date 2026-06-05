La polizia ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di giovani tra i 19 e i 24 anni residenti ad Avola (Siracusa), accusati a vario titolo di ricettazione, traffico di droga, detenzione illegale di armi anche da guerra, lesioni aggravate e introduzione di materiale illecito in carcere. Secondo la Procura di Siracusa, il gruppo si sarebbe reso responsabile di gravi episodi di violenza, anche sotto la minaccia delle armi, contro gruppi rivali e di attività di spaccio sul territorio. L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile di Siracusa e dal commissariato di Avola, sotto il coordinamento della Procura aretusea.